Gigant ville vippe Per af pinden: - Trusler kan vi vendelboer slet ikke arbejde med

HJØRRING:Selv om det gamle familiefirma "Kontor & Papir" går mere end 100 år tilbage i tiden, så har den seneste måneds tid rummet nogle af de mest markante begivenheder i virksomhedens historie.

I begyndelsen af august blev den gamle Hjørring-virksomhed nemlig højst overraskende begæret konkurs. Årsagen var, at en international samarbejdspartner havde trukket sig ud af Danmark, og desuden havde en fejlslagen investering på Sjælland kostet et minus på seks millioner kroner. Dermed måtte den tidligere ejer gå den tunge vej til skifteretten.

Men bedst som det så sortest ud, kom der hjælp ind fra højre. Den lokale forretningsmand Per Skovbo - kendt for i sin tid at have stiftet Skovbo-Ren - trådte til. Han valgte at lægge sine sparepenge i foretagendet på baggrund af et ønske om at redde de lokale arbejdspladser.

Og dermed kunne man måske synes, at der efter den omtumlede august var brug for fred og ro til at få genetableret den gamle virksomhed. Men sådan har det ikke været - i stedet har der i kulissen været en ny kamp.

"Allerede to dage efter købet havde vi møde med en stor spiller på markedet", fortæller Per Skovbo således i et nyhedsbrev, som han har sendt ud til kunder og samarbejdspartnere.

Ville overtage halvdelen

Overfor Nordjyske uddyber Per Skovbo forløbet. Han fortæller, at henvendelsen kom fra Daarbak Redoffice, der gennem en fusion sidste år er blevet landets ubetinget største kontorforsyningsvirksomhed.

Ønsket fra Daarbak Redoffice var at overtage 50 procent af Kontor & Papir.

Om Daarbak Redoffice Daarbak Redoffice er en del af Daarbak Group A/S som er en af de største danskejede virksomheder indenfor møbelindretning og kontorforsyning. Virksomheden har 18 kontorforsyningsbutikker, seks møbel-showrooms og fem logistikcentre fordelt rundt i hele Danmark.

Virksomheden opstod ved en fusion i august 2021 mellem Scan Office Group A/S og Mogens Daarbak A/S. I april 2022 besluttede man så at stoppe med at bruge navnet Scan Office Group - og videreføre forretningen under det nye navn Daarbak Group. I Daarbak Group er der to divisioner - kontorforsyningsdivisionen Daarbak Redoffice - og indretnings- og beplantningsdivisionen Daarbak Design. VIS MERE

- Jeg bad dem om at prøve at sende en kontrakt, så jeg kunne se, hvordan de havde tænkt sig, at det skulle være.

Per Skovbo fortæller, at han holdt møde i Hjørring med Finn V. Nielsen, der er direktør for Daarbak Group. Men drøftelserne blev alligevel afbrudt ret hurtigt.

- Det viste sig, at det var slet ikke noget, som jeg kunne være med til, forklarer 71-årige Per Skovbo.

- I virkeligheden handlede det slet ikke om beløbet. Det var mere fordi, at hvis jeg eksempelvis blev syg eller uarbejdsdygtig, så skulle de overtage hele min virksomhed. Jeg kunne simpelthen ikke få lov at sikre min ejerandel til mine to børn, og det kunne jeg jo slet ikke være med til, siger han og tilføjer:

- Vi kunne jo måske godt have fundet ud af et eller andet, hvis der havde været tale om nogle ordentlige forhold. Men han ville jo have magten fuldstændig – og det kunne jeg slet ikke være med til. Så derfor besluttede jeg hurtigt, at jeg ville være herre i eget hus.

Afvisningen blev dog ifølge Per Skovbo modtaget med et forsøg på at sætte hårdt mod hårdt.

- Han truede med, at hvis jeg ikke sagde ja til tilbuddet, så ville han i stedet starte en butik i Hjørring. Men trusler kan vi vendelboer slet ikke arbejde med. Vi er ærlige og ordentlige, og alt det andet kan vi ikke have med at gøre, fastslår Per Skovbo.

Daarbak undrer sig

Hos Daarbak Redoffice er direktør Finn V. Nielsen uforstående overfor anklagerne fra Per Skovbo.

- Jeg kan ærligt talt ikke genkende ret meget af forløbet. Men det er rigtigt, at da Per Skovbo havde købt Kontor & Papir, bad vi om et møde, forklarer han.

- Vi tilbød, at de kunne komme med i vores indkøbssamarbejde, og at de kunne bruge vores webshop. Og til gengæld skulle vi have en ejerandel, som svarer meget godt til det, han gengiver.

Men derefter har Finn V. Nielsen en helt anden opfattelse af forløbet.

- Jeg fortalte, at jeg i første omgang ikke ville bruge mange penge på at få en advokat til at lave et udkast til en ejeraftale. Så han kunne i stedet - som et eksempel - få lov at se en anonymiseret aftale med en anden samarbejdspartner. Og derefter har jeg ikke hørt mere fra ham - så der har slet ikke været yderligere forhandling. Så jeg synes ærligt talt, at det er lidt nonsens, at han nu melder det her ud, forklarer Finn V. Nielsen.

Finn V. Nielsen har i forbindelse med denne artikel vist Nordjyske en mail mellem parterne. Her står der ganske rigtigt, at "denne ejeraftale er taget fra en anden sag". Det fremgår dog ikke i hvor høj grad, der kan forhandles om oplægget - men ifølge Finn V. Nielsen var mailen netop et oplæg til forhandling.

Et faktum er det dog, at parterne ikke er kommet videre på vejen mod et potentielt samarbejde.

Åbner næppe konkurrent

Nordjyske har spurgt Finn V. Nielsen, om Daarbak Redoffice nu kan finde på at etablere en konkurrent i Hjørring - det bliver ifølge direktøren dog næppe aktuelt, idet man i forvejen dækker området med sine sælgere.

- Men jeg sagde til Per Skovbo, at hvis han ikke kom med i et indkøbssamarbejde, synes vi, at der var plads til endnu en kontorforsyningsvirksomhed i området.

Sidenhen er Kontor & Papir faktisk kommet med i OSD (Office Supplies Denmarks A/S), som er det største indkøbssamarbejde i kontorforsyningsbranchen. Det giver ifølge Per Skovbo mulighed for at Kontor & Papir kan tilbyde kunderne cirka 140.000 forskellige varenumre.

Ny butikschef udpeget

Udover forhandlingerne med Daarbak Redoffice har perioden siden Per Skovbos køb af Kontor & Papir faktisk også resulteret i, at en ny frontfigur for butikken er ansat.

Anders Sigersen er udpeget som ny butikschef, og dermed er det blevet til et gensyn med et kendt ansigt i butikken. Anders Sigersen har været væk fra Kontor & Papir i de seneste to år - men før det arbejde han i 24 år i virksomheden.