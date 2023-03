Gik du glip af premieren? Nu er der ny chance for se eftertragtet film

VENDSYSSEL:I starten af februar havde filmen "Os der lever" gallapremiere i Musikkens Hus i Aalborg, hvor filmen blev ledsaget af livemusik spillet af Aalborg Symfoniorkester. 500 stod på venteliste til den udsolgte forestilling.

Nu tilbydes en ekstraforestilling inkl. musik ved Aalborg Symfoniorkester lørdag 27. maj 2023 kl. 19.30 i Koncertsalen i Musikkens Hus.

Kan man ikke vente på det, så bliver der over de næste uger også mulighed for at se filmen flere steder i Vendsyssel - dog uden orkester.

Med Niels Hausgaard som den gennemgående fortæller møder publikum en række vendelboer i små fortællinger, der tilsammen tegner et portræt af livets gang i Vendsyssel i "Os der lever". Pr-foto

Os der lever beskrives som et filmisk digt om et nordjysk lokalsamfund, der lever tæt på naturen og langt fra det politiske centrum. Med poetiske tekster, et glimt i øjet og Niels Hausgaard som den gennemgående fortæller møder publikum en række vendelboer i små fortællinger, der tilsammen tegner et portræt af livets gang i Vendsyssel.

Filmens medvirkende er lokale. Med støtte fra Den Vestdanske Filmpulje er filmen skabt og produceret af det nye nordjyske filmselskab, Dune Productions.

I filmen møder man kvinderne, der planter marehalm i klitterne, minkavleren, der står tilbage i de tomme stalde, cirkusprinsessen med sine heste, og drengene, der kører ræs på stranden. Man er med til bal på kroen, og man kommer heller ikke uden om ham, der blev verdensberømt, da han flyttede fyret ved Rubjerg Knude.

Det er en række biografer i Vendsyssel, der nu viser filmen. MovieHouse i Hjørring viser filmen fem gange, startende 27. marts, Brønderslev Bio viser den fire gange, startende 26. marts, Palads i Frederikshavn viser filmen en gang 22. april, Kino Hjallerup viser den fem gange, startende 24. april, Pandrup Kino den filmen tre gange, startende 29. marts. Listen bliver løbende opdateret - se nærmere her.

Dertil kan filmen også opleves i disse dage på CPH:DOX og DOX:DANMARK, der har forestillinger forskellige steder i landet. Til efteråret vises en særlig version på udvalgte nordjyske plejehjem for beboere, pårørende og lokalbefolkningen.

Filmen er produceret af Dune Productions, som blev stiftet i Løkken i 2021 – lige der i det område, filmen beskriver. Dune Productions tæller producer Nikkie Breinholt Dahm og filminstruktør Anne Svejgård Lund, der også har forfattet teksterne i filmen – sammen med fortæller Niels Hausgaard.