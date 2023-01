Giver ikke mange udendørs-koncerter: Men her kan du opleve ham til sommer

TÅRS:Michael Falch giver ganske få udendørs koncerter denne sommer - men i Vendsyssel kan man opleve en af dem.

10. august klokken 20 blændes der op for Falch'en solo ved en udendørs koncert ved Wolf Camper på Agdrupvej i Tårs.

Der er adgang til koncertpladsen fra kl. 18, og der kan kan købes drikkevarer på koncertpladsen.

Man skal medbringe sin egen campingstol - med lav ryg, så man ikke generer publikum bagved. Af samme hensyn, må der heller ikke tages paraply med ind på pladsen.

Michael Falch. Arkivfoto: Allan Mortensen

- Man er velkommen til at spise sin medbragte mad på Wolf Campers grund udenfor koncertområdet før koncerten. Det er ikke muligt at få et bord med ind på selve koncertområdet, oplyser Wolf Camper, der netop har åbnet for billetsalget på virksomhedens hjemmeside.