Glæd dig til sommer: Pixlart fortæller historien om Rubjerg Knude Fyr i fotos

RUBJERG:Det digitale udstillings- og formidlingsprojekt Pixlart stiller hele sommerferien deres udstillingsbus op ved Rubjerg Knude fyr. Her kan de lokale og turisterne stige ind og se store digitale fotografier på væggene, som fortæller historien om fyrets beboere og fyrets historie gennem tiderne.

Hjørring Byråds økonomiudvalg har givet 100.000 kroner til projektet, som skal løbe over 12 uger i turistsæsonen.

- Det er vi utroligt glade for, siger primus motor, Tao Lytzen fra Pixlart.

- Vi synes, at det er en gylden mulighed for understøtte markedsføringen af historien om flytningen af fyret,, som blev en national historie i alle medier. Vi vil grave i arkiverne efter gamle fotografier og vise bygningsarten og historien bag fyret. Vi vil gerne være med at videregive den positive historie. Det er jo vores fælles historie.

Tao Lytzen i Pixlarts galleribus. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Pixlart vil holde åbent i bussen en dag om ugen og forventer 1000 gæster om dagen. Tao Lytzen mener, at det vil være et oplagt, gratis, tilbud, som turister kan indlede ferien med at besøge. Det er endnu ikke fastlagt, hvilken ugedag, det bliver.

- Vi tror, at det giver turisterne lyst til at lægge endnu flere penge i området. Hvis turister bare lægger 100 kroner ekstra i indkøb i lokalområdet, kan gevinsten bliver over en million kroner og det er endda et konservativt tal, mener Tao Lytzen.

Pixlart er en non-profit forening, der drives fortrinsvis af frivillige. Foreningen har indkøbt en tidligere bogbus, som er lavet om til et kørende fotogalleri.

Politikerne i økonomiudvalget ser velvilligt på projektet.

- Vi siger ja til Pixlarts projekt for at følge op på succesen med flytningen af fyret. Vi mener, at det er en god investering i forhold til, hvad det ville koste, hvis vi skulle købe os til markedsføring på anden vis, siger borgmester Arne Boelt (S).