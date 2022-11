Glæde blandt deltagere: 200.000 kr. sikrer fortsat hjælp til udsatte familier i Hjørring

HJØRRING:Familienetværket Hjørring har modtaget 200.000 kr. i støtte fra Socialstyrelsens pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde.

I Familienetværket Hjørring, der er et samarbejde mellem Blå Kors Danmark og Projekt Kirke i Hjørring, kommer der familier og enlige, der af den ene eller anden årsag er pressede i hverdagen. Det kan være sygdom, fattigdom, misbrugsproblemer, ensomhed eller noget helt andet. Fælles er ønsket om og behovet for et godt fællesskab.

Det skriver Blå Kors i en pressemeddelelse.

Familienetværket drives primært af frivillige medarbejdere, og derfor kommer støtten på de 200.000 kr. også til at gøre en stor forskel.

- Vi er meget glade for, at vi var så heldige at få midler fra Socialstyrelsen. Det værdsætter vi meget. Bare det at se glæden i øjnene hos alle deltagerne, da vi fortalte dem, at vi havde fået midler til et år mere. Der blev klappet, grint og sendt masser af glade smil, siger Hannah Krebs, der er leder af Familienetværket Hjørring.

Familienetværket Hjørring åbnede i efteråret 2021 efter to år med corona.

- Mange havde ikke kontakt til omverden i den tid. Ikke kun pga. corona, men mange af vores deltagere har noget at slås med, og det gør det svært at finde overskud til netværk, siger Hannah Krebs.

Fællesskabet gør en forskel

I Familienetværket Hjørring har de fokus på det gode fællesskab med plads til alle, hvor man både har mulighed for at snakke og blive hørt, og hvor man også kan få hjælp til hverdagens udfordringer.

- I Familienetværket deler vi liv med hinanden og hjælper hinanden. Nogle gange giver vi også praktisk hjælp, hvis der er et særligt behov for det. Men ellers er det i høj grad bare det at være en del af et fællesskab, hvor man bliver set og hørt og føler sig forstået og værdsat, der måske gør den største forskel, siger Hannah Krebs.

Også hos Blå Kors Danmarks generalsekretær Christian Bjerre er der glæde over bevillingen fra Socialstyrelsen.

- Vi har rigtig gode erfaringer med, at vores familienetværk rækker ud til mange udsatte mennesker i nærområdet og tilbyder et godt netværk og ofte også konkret hjælp til udfordringer i hverdagen, derfor er vi meget glade for bevillingen, som giver os mulighed for fortsat at hjælpe sårbare familier og enlige i Hjørring, siger Christian Bjerre.

Familienetværket mødes onsdag i ulige uger fra kl. 16-19 i Frysehuset på Sct. Cathrine Vej 31 i Hjørring.

Der er gratis at komme i familienetværket, og der er altid gratis fællesspisning og gratis aktiviteter.

Der kommer typisk mellem 45 og 55 deltagere hver gang.