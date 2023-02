Glæde i Dana Cup: Verden viser igen stor interesse for cuppen

HJØRRING: Det ser ud til, at unge fodboldspillere fra klubber rundt om i hele Verden nu igen er klar til at rejse til Dana Cup, og der er optræk til en stor Dana Cup 2023.

Tilmeldingerne her fem måneder inden åbningen af den 40. Dana Cup – jubilæumsudgave – er mere end tilfredsstillende. Det skriver Dana Cup i en pressemeddelelse.

Medarbejdere fra Dana Cup har været i marken for at propagandere Dana Cup 2023.

Besøg hos klubber og agenter i Norge har en positiv affekt. Rigtig mange norske klubber er nu for alvor klar til at komme tilbage til Hjørring.

Salgsfremstød i USA og Mexico giver også pote.

Jonas Menholt, Jette Andersen, Alison Formann og Jette Andersen tog imod gæsterne på konventet i Philadelphia. Foto: Dana Cup

- Vi er blevet modtaget fantastisk godt på det store amerikanske konvent i Philadelphia. Rigtig mange besøgte vores stand, og adskillige af dem udtrykte stor interesse for at deltage i Dana Cup, siger Dana Cups direktør Jette Andersen.

- Vi ser længere frem og forventer, at den store effekt af indsatsen i Philadelphia først slår rigtigt igennem i 2024, men der er altså også rigtig mange amerikanske klubber, der er meldt til Dana Cup 2023.

- I Mexico er interessen om muligt endnu større. Det var en stor oplevelse at rejse rundt sammen med vores mexicanske agent, Patricia Espinosa. Vi fik fantastisk modtagelse i såvel helt store som lidt mindre klubber. Her har vi et meget positivt marked et stykke frem i tiden, oplyser Jette Andersen.

Patricia arbejder også med klubber i Sydamerika. Der meldes om større interesse fra Peru og Brasilien.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi får adskillige af de eksotiske og elegante fodboldspillere med på Dana Cup 2023. Der bliver mulighed for at matche disse spillere mod europæiske hold, som kommer til Dana Cup for at opnå den store oplevelse, der ligger i en ”landskamp” mod Mexico, Brasilien, Peru eller USA.

- Hos Dana Cup har vi al mulig grund til at glæde os til året jubilæumsturnering, slutter Jette Andersen.

Det bliver også en turnering med udfordringer. De er taget op centralt med forberedelserne, og nu skal samarbejdsklubberne i området også snart i gang med opvarmningen. Den store udfordring er at få de mange frivillig af huse, så alle Dana Cup-deltagerne får den bedst tænkelige oplevelse. Men her er Dana Cup-organisationen også fortrøstningsfuld.