God idé: Uddeler quizzer regler ind i fritidsjobbere

LØKKEN:Det er det samme hvert evig eneste år. Det er ferietid. Turisterne kommer til Nordjylland. Unge har ferie og brug for at tjene penge, Og driftige erhvervsfolk har brug for deres billige arbejdskraft.

Den cocktail ender ofte i problemer.

Det ved man i fagbevægelsen, og derfor kører den såkaldte Jobpatruljen hver sommer land og rige rundt for at tjekke, at de unge fritidsjobbere har ordentlige arbejdsforhold.

Efter en uges rundtur i Nordjylland, hvor de frivillige i Jobpatruljen har besøgt 276 arbejdspladser, er billedet nogenlunde, som vi kender det: 103 steder har der været behov for at lave en opfølgning på forhold, der ikke er i orden. Ud af disse handler de 77 sager om arbejdsmiljø i bred forstand. Og to steder har forholdene været så grelle, at arbejdspladsen formentlig bliver meldt til politiet.

Det behøver Mogens Knudsen, uddeler i SuperBrugsen i Løkken, ikke at frygte. I højsæsonen er han chef for 25-30 ungarbejdere i det store supermarked i Jyllandsgade, og det er i sidste ende hans ansvar at sikre, at også deres arbejdsmiljø er i orden.

Mogens Knudsen har prøvet at løse det med intromøder og diasshow om reglerne, men det var en anden idé til formidling, der fik de yngste medarbejderes opmærksomhed.

Uddeleren har lavet en quiz - "tip en 13'er" - med spørgsmål om arbejdsmiljøreglerne. Når de unge deltager i quizzen, er de med i lodtrækningen om biografbilletter for to, der bliver udtrukket løbende hen over sommeren. I quizzen skal ungarbejderne blandt andet skal besvare spørgsmål om, hvor meget, de må løfte, og hvordan man bruger en hobbykniv korrekt.

- For mange af de unge er det jo deres første job og dermed også deres første møde med arbejdsmarkedet, så det er vigtigt, de får en god start, forklarer Mogens Knudsen i en pressemeddelelse.

Flot initiativ

I Jobpatruljen er den nordjyske jobpatruljekoordinator, Louise Nabe-Nielsen, begejstret over Løkken-uddelerens idé.

- Det er et flot initiativ og en rigtig god måde at skabe interesse hos de unge selv om deres arbejdsforhold, og det falder virkelig fint i tråd med det oplysningsarbejde, vi udfører i Jobpatruljen, siger hun.

Jobpatruljen Jobpatruljen er en landsdækkende oplysningskampagne overfor 13 til 17-årige med fritidsjob. Hvert år i juli kører aktivister fra Jobpatruljen landet tyndt og besøger arbejdspladser, hvor unge fritidsjobber. Jobpatruljen har eksisteret siden 1979 og bag kampagnen står en række fagforbund. I Nordjylland er det HK og 3F, der organiserer Jobpatruljen. I Nordjylland deltager i år 20 unge frivillige i Jobpatruljen, som i løbet af uge 28 og 29 besøger unge på arbejdspladser i alle de nordjyske kommuner. I hele landet afdækkede Jobpatruljen i 2019, at 84,3 procent af fritidsjobberne oplevede brud på regler eller love i deres ansættelse. Unge under 25 år har dobbelt så stor risiko for at komme til skade på arbejdet, som deres ældre kolleger. I år er temaet for Jobpatruljen instruktion i arbejdet med maskiner og arbejdsredskaber. Kilde: Jobpatruljen VIS MERE

Mogens Knudsen lægger også vægt på, at det gerne må være lidt sjovt at blive klogere på reglerne.

- I forvejen får alle vores ungarbejdere en pjece fra COOP om unges arbejde, men jeg kan allerede mærke, at der er større interesse fra de unges side om quizzen, og måske især efter at Jobpatruljen har været forbi, lyder det fra uddeleren i SuperBrugsen i Løkken.