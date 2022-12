Gode nyheder i røret: Så meget ringede erhvervsfolk hjem på én time

HJØRRING:2.883,33 kroner.

Så meget ringede et lokalt erhvervspanel på ti personer ind til fordel for udsatte familier torsdag ved middagstid - i minuttet.

Mogens Bjerre og Jette Videnkjær fra Dansk Folkehjælp. Foto: Torben Hansen

Dansk Folkehjælp havde samlet de 10 hos Restaurant Svanelunden i Hjørring, så de kunne ringe rundt til folk i deres netværk, og da der gået en time, var der tilsagn om at give 173.000 kroner.

De ringede pengene hjem Johnny Lindrup Nielsen, Bilhuset Hjørring

Bilhuset Hjørring Lars Trampedach, Madsen & Hedegaard

Madsen & Hedegaard Ulla Hyltoft, Euro Plast

Euro Plast Lars Horne Sørensen, Skaga FM

Skaga FM Carsten Wojcik, Logen Sct. Olai

Logen Sct. Olai Per Libak, Danbolig

Danbolig Tim Jensen, servicechef ABS Auto

servicechef ABS Auto Bjarne Holmberg, Tårshallen

Tårshallen Mogens Bjerre, Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp Jess Pedersen, Yes Group Løkken ApS VIS MERE

- Selv om det er en lille nedgang i forhold til sidste år, så er jeg meget tilfreds - krisen kradser jo også hos dem, der skal give penge, siger formanden for Dansk Folkehjælp i Hjørring, Jette Videnkjær.

Sidste blev der landet et lokalt rekord-resultat på 191.000 kroner.

Med pengene fra torsdagens aktion garanterer formanden for Dansk Folkehjælp, at der nu er råd til at honorere alle, godkendte ansøgninger om julehjælp fra enlige forsørgere på overførsels-indkomst.

Foto: Torben Hansen

I år havner man på 126 modtagere af julehjælp, hvilket er lidt færre modtagere end sidste år. Julehjælpen uddeles senere i december.

Blandt de ti i Hjørrings erhvervspanel, havde Lars Trampedach, Madsen & Hedegaard, flest "guldnumre" - ifølge Jette Videnkjær toppede han indsamlingen med et bidrag på omkring 50.000 kroner.