Godt 40 års tro tjeneste på PM Energi

BRØNDERSLEV: Selv om værkstedskoordinator Jan Printz nu slipper sin arbejdsplads gennem godt 41 år, vil virksomheden fortsat kunne trække på hans ekspertise.

Jan Printz blev fejret på PM Energi A/S med den kongelige belønningsmedalje for 40 års tro tjeneste, Medaljen blev overrakt af administrerende direktør Carsten T. Madsen, der også roste ham for de mange års indsats.

Jan Printz, der bor på Munkedalsvej i Rakkeby, får nu mere tid til sine interesser.

- Jeg har en ejendom med 24 hektar, ligesom jeg interesserer mig meget for jagt, og familien skal også se mere til mig, siger han.

Familien består foruden af ægtefællen af tre døtre og tre børnebørn.

Jan Printz, der nu runder 65 år, kom i lære som pladesmed på Pedershaab Maskinfabrik 1. august 1970, og han var ansat de de næste fire år frem til august 1974.

Efter endt aftjente Jan Printz sin værnepligt og var efterfølgende ansat et år i et lokalt vvs-firma.

Jan Printz blev ansat som smed på Pedershaab Maskinfabrik 29. november 1976. Her arbejdede han indtil sommeren 1978, hvor han blev flyttet til motorafdelingen i Søndergade i Brønderslev. Motorafdelingen kom senere til at hedde PM Energi A/S.

Hos PM Energi har Jan Printz arbejdet som både smed og montør. Han har i den forbindelse rejst flere gange til Grønland. Siden 1992 har han dog udelukkende været tilknyttet værkstedet.

Jan Printz har fungeret som værkfører, tillidsmand og senest værkstedskoordinator og tillidsmand igen på værkstedet på Søndergade i Brønderslev.

Hans daglige arbejde har bestået af varemodtagelse, forsendelser, diverse logistiske opgaver, klargøring af motorer og mindre anlæg samt andet forefaldende arbejde.

Carsten T. Madsen betegnede Jan Printz som punktlig, pligtopfyldende, hjælpsom samt perfektionist i sit arbejde. Han er meget vellidt af sine kolleger og altid i godt humør.

Markeringen skete i de nye lokaler, det tidligere Volvo i Østergade i Brønderslev. Her er virksomheden ved at etablere sig.

En del af produktionen er flyttet til Østergade, og i løbet af begyndelsen af 2018 flyttes resten af virksomheden til Østergade.

Jan printz har lovet at give en hånd med i forbindelse med flytningen fra den nuværende domicil til Østergade.

Med ca. 2200 kvadratmeter får virksomheden dobbelt så meget plads.

Carsten T. Madsen fortæller, at det går stærkt for virksomheden. Der er i dag 61 ansatte, hvor der i 2003 var 27.

Det var dengang der kom nye ejere til efter Fl. Smidth-koncernen, og PM-Egergi blev udskildt fra Pedershaab på Saltumvej.

Virksomheden producerer nødstrømsanlæg, motorer og generatorer.

I dag lejer virksomheden lokaler på Hawkey-Pedershaab.

Med til ejendomskomplekset i Søndergade hører også 18 lejligheder, der sammen med fabriksbygningerne udbydes til salg, når flytningen til Østergade er gennemført.