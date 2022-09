Godt en kvart milliard postes i brakmark - se illustrationer af nyt ældrecenter

SINDAL:Det er et byggeri af en vis volumen, der snart begynder at skyde op på sydsiden af Hjørringvej overfor Falck i Sindal.

Byggeriet af Sindals nye ældrecenter har et samlet budget på omkring 266 millioner kroner.

Illustration: CUBO Arkitekter

Den kommunale andel af det beløb er cirka 93 millioner kroner, og det en stigning på godt 16 millioner kroner i forhold til de oprindelige planer.

Årsagen til, at kommunen har måttet skrue ekstra op for anlægsbevillingen er stigende priser i byggebranchen.

Det ca. 10.000 m2 store ældrecenter skal rumme 96 plejeboliger til borgere, der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem. Derudover får det nye Vendelbocenter en centerdel med træningsfaciliteter, aktivitetscenter, sygeplejeklinik, café/dagtilbud og administration.

Det nye center afløser både Smedegården i Bindslev samt det gamle Vendelbocenter inde i Sindal by.

Opstarten af byggeriet markeres mandag 12. september kl. 15, hvor første spadestik vil blive taget på grunden.

Illustration: CUBO Arkitekter

- Jeg glæder mig over, at vi nu er klar til at sætte gang i byggeriet af det nye Vendelbocenter. Vi har længe arbejdet på det her projekt, og nu kan vi endelig begynde at se planerne blive til virkelighed, siger Claus Mørkbak Højrup (V), der både er formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget og formand for bygherreudvalget.

Det nye Vendelbocenter er tegnet af CUBO Arkitekter, der også er totalrådgiver på projektet, mens NCC er entreprenør.

Øvrige samarbejdspartnere på projektet er Skaarup Landskab og NIRAS Aalborg.

Illustration: CUBO Arkitekter

Frem mod første spadestik vil NCC gå i gang med at byggemodne området, så borgerne i Sindal vil allerede inden 12. september kunne se gravemaskiner på den tidligere brakmark. Det nye Vendelbocenter forventes at stå klar i sommeren 2024 - et halvt år senere end oprindeligt planlagt.