Godt nyt for nordjyske fiskere: Hollandske bomtrawlere vil stoppe hårde metoder

NORDJYLLAND:Danmarks Fiskeriforening har indgået en aftale med den overordnede hollandske fiskeriforening VisNed om, at de hollandske bomtrawlere ikke må bruge kædemåtter i Skagerrak og dermed heller ikke på Det Gule Rev nordvest for Hirtshals.

Aftalen er indgået, efter en række nordjyske fiskere har klaget over, at én bestemt hollandsk bomtrawler har brugt et specielt fangstredskab - kædemåtter - i det populære fiskeområde Det Gule Rev.

Fangstredskabet gør skade på stenrevet og frygtes at ødelægge fiskenes gydepladser.

Dertil kommer, at stenene fra revet flyttes rundt og risikerer at ende i de danske trawleres net.

Danmarks Fiskeriforening har længe arbejdet på at løse konflikterne med den hollandske bomtrawlere og få forbudt kædemåtter ved fiskeri i EU, indtil videre forgæves.

Men nu har man altså fået en aftale på plads om, at hollandske bomtrawlere ikke vil bruge fangstredskabet i Skagerrak og på Det Gule Rev.

- Det er jeg godt tilfreds med, og vi forventer, at de overholder aftalen, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Han har erfaret, at den hollandske bomtrawler, der har fisket med brug af kædemåtter i Det Gule Rev, nu er sejlet hjem for at skifte til mindre voldsomme fangstredskaber.

Minister: Et vigtig skridt

Fiskeri- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) er begejstret over den nye aftale, som Danmarks Fiskeriforening indgik med de hollandske fiskere onsdag.

- Aftalen er et vigtigt skridt for fremtidens fiskeri, for biodiversiteten og for miljøet, siger Prehn.

Han betegner brugen af kædemåtter hen over stenrev som ødelæggende "rovfiskeri".

- Når man ødelægger stenrevet, ødelægger man fiskenes gydepladser, siger ministeren.

Han arbejder på at få stoppet brugen af fiskeri med kædemåtter i europæisk farvand.

- Naturkatastrofer

Erik Høgh-Sørensen, regionspolitiker for DF, mener, at pres fra Dansk Folkeparti har været med til at bane vej for den nye aftale.

- Vi skal ikke acceptere menneskeskabte naturkatastrofer i dansk territorialfarvand, og der er ingen garanti for, at hollænderne overholder den nye aftale, når de ikke har overholdt de hidtidige. Men nu får vi se, bemærker han.