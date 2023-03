Gourmet-kok overtager restaurant i badeby

LØKKEN:Restauranten Havs i Løkken måtte sidste sæson drosle lidt ned for ambitionerne, bl.a. på grund af udfordringer med at skaffe kokke og en køkkenchef.

Men når restauranten slår dørene op denne weekend, bliver det med en særdeles kyndig kok ved roret, og det betyder, at menukortet igen kan udvides.

Det er kokken, Anders Johst, der er sprunget til med sit team fra firmaet Først til Mølle, der for et år siden etablerede sig på Bispetorv i Hjørring. Anders Johst har en brændende interesse for godt brød, så konceptet i Først til Mølle var i første omgang brød og kaffe, men det har grebet om sig med take-away mad, og nu er der altså også blevet plads til restaurant-drift.

Restaurant Havs i Løkken åbner nu for sæsonen med den erfarne kok Anders Johst i spidsen. Foto: Bente Poder

- Planen er, at brødet og en del af maden bliver forberedt i Hjørring, hvor vi har et slags centralkøkken. Men der kommer til at være en fast køkkenchef på Havs, fortæller Anders Johst.

Han kommer fra Sindal, men har bl.a. arbejdet på Michelin-restauranten Kong Hans i København og har i fem år været køkkenchef på restaurant Villa Vest i Lønstrup.

Først til Mølle i Hjørring blev sidste år startet sammen med en makker, Tobias Nilsson, men Anders Johst står nu alene for firmaet. Der er seks fastansatte og en halv snes løst tilknyttede timelønnede medarbejdere.

-På Havs bliver det god og ærligt mad på flade fødder - man kan kalde det brasserie med udgangspunkt i det nordiske og franske køkken, fortæller Anders Johst, der er faldet for de mange ideer og initiativer, der er i gang i Løkken.

Det fem partnere fra North Shore Surf, der ejer Havs, er sammen med mange andre i fuld gang med at udvide og skabe en bredere vifte af oplevelser og tilbud i Løkken.

- Jeg er virkelig imponeret. Det er nogle fantastisk ideer, som de har i gang, og det vil vi gerne bidrage til og være en del af. Jeg er sikker på, at der kommer run på. Der bliver også mulighed for at lave nogle særlige gourmet-arrangementer på Havs, siger Anders Johst.

Hos North Shore Surf er medejer Kasper Brix glad for, at restauranten igen får et løft.

- Vi har jo også undervejs lært, at vi har mest forstand på surfer-delen, og at det er bedst at finde nogle kyndige folk til at stå for restaurantdriften, siger Kasper Brix, der sammen med brormand Jonas Brix, Nikolaj Glyø, Kasper Poulsen og Nicolai Klitgaard er ejere af Havs og North Shore Surf.