Gourmethotel snupper Skagas direktør

Montra Hotel Skaga i Hirtshals får ny ledelse

HIRTSHALS: Montra Hotel Skaga i Hirtshals får nye hotelchef, når den nuværende direktør Tom Boye tiltræder som ny CEO for Ruths Hotel i Gl. Skagen.

Tom Boye har været direktør for både Montra Hotel Skaga i Hirtshals og Montra Hotel Hanstholm.

Ny hotelchef for Montra Hotel Skaga i Hirtshals bliver Sarah Routledge, der i over 20 år har været hotellets receptions- og konferencechef, mens Tino Johannesen fortsætter som hotelchef for Montra Hotel Hanstholm.

Begge hotelchefer refererer direkte til bestyrelsesformand Søren Casparij, Montra Hotels A/S.

- Tom har gjort en fantastisk indsats hos os i over 19 år, og vi er stolte over kunne sende ham videre til et af landets berømte hoteller. Han har været med til at bygge et godt fundament for en fortsat positiv udvikling af hotellerne. Begge hoteller er i positiv og travl drift, og de sidste par år har vi investeret ikke ubetydelige millionbeløb i renovering af værelser og faciliteter som led i en udviklingsstrategi. Det arbejde fortsætter fremadrettet, siger Bestyrelsesformand Søren Casparij, Montra Hotels A/S.

Den nye ledelse er på plads senest den 1. april.