Grænseløse muligheder for forretning

VENDSYSSEL: Den igangværende digitale udvikling i Danmark og Norge byder på nye tendenser, nye vilkår og nye forretningsmuligheder.

Derfor inviterer Businessbroen Norge endnu engang til erhvervskonferencen Skagerak Business Summit, hvor virksomheder får et indblik i hvordan de kan gribe de nye muligheder an. Konferencen har også fokus på muligheden for dig til at finde nye kunder og samarbejdspartnere på tværs af Skagerrak.

Konferencens tre fokusområder er fremtidens bæredygtige byggeri, fremtidens velfærdsteknologi, fremtidens infrastruktur.

Konferencen afholdes i år i Kristiansand torsdag 23. november 2017. Konferencen og overfart med Color Line er gratis for deltagere fra Danmark, men deltagere afholder selv egne opholdsomkostninger.

Hvis man har lyst til at deltage, skal man skynde sig at melde sig til, for sidste frist for tilmelding er i dag.