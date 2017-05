Greve: Gode chancer mod Horsens

VRÅ: Vendsyssel FF og AC Horsens skal i denne uge duellere om én billet til Alka Superligaen.

Det første slag slås onsdag aften i Horsens, og i Vendsyssel har de god tro på, at det kan lykkes at snuppe østjydernes plads i den bedste række.

- Jeg tror, at det bliver nogle tætte kampe. Det bliver nok ikke kampe med poleret fodboldspil. Det bliver en slåskamp, og det skal vi selvfølgelig være klar til, men så tror jeg også, at vi har en god chance, siger Mads Greve.

Opgørene mod Horsens er Vendsyssels andet skud i bøssen i forhold til at sikre sig adgang til Alka Superligaen. Det første blev forspildt i lørdags, hvor vendelboerne måtte se Hobro IK løbe med den direkte oprykning.

- Vi var selvfølgelig skuffede i lørdags, men vi blev enige om, at vi skal hurtigt videre. Vi har en chance mere mod Horsens, og det ville da være dumt ikke at udnytte den, siger Mads Greve.

Vendelboerne har fordel af at søndagens returkamp skal spilles hjemme i Hjørring, og derfor handler onsdagens første kamp om at få et godt udgangspunkt.

- Vi vil gerne vinde, men kan vi få et uafgjort resultat, hvor vi måske scorer et udebanemål, kan det også være et fint resultat for os. Så har vi chancen for at afgøre det hjemme, siger Mads Greve.