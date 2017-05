Greve: Tre point ville være rigtig godt

FARUM: Igen i denne uge er Vendsyssel FF taget tidligt mod Sjælland, og allerede lørdag tjekkede de ind ved Farum Park for at have optimale forberedelser til søndagens topbrag mod Helsingør.

Vendsyssel FF har for alvor fundet melodien mod afslutningen af sæsonen, hvor holdet slutter af med fem kampe mod de øvrige hold i top seks - de første to af de opgør har givet fire point og en målscore på 4-0.

- Det er en enormt vigtig kamp. Det er en kamp, som begge hold ikke har lyst til tabe, men omvendt vil en sejr også gøre rigtig meget, så det er vi meget opsatte på at gå efter. Selvfølgelig skal alt ikke sættes på et bræt med uafgjort mod slutningen, men tre point ville virkelig lune, siger forsvarsspilleren Mads Greve.

Sammen med den øvrige defensiv har han været med til at holde nullet i tre kampe på stribe, og da holdet samtidig har fået gang i målscoringen er man strøget op i tabellen, hvor man efter sejren mod Skive på 4-0 ligger på andenpladsen som nærmeste forfølger til Hobro.

- Jeg synes ikke bare, at det er defensiven, der skal have ros, for vi har forsvaret os som hold. Det starter med det arbejde, som angriberne laver ned til midtbanen og hele vejen ned til os i de bagerste rækker. Vi er blevet bedre til at holde på bolden, så vi ikke får omstillinger imod os, og så er vi samtdig selv blevet rigtigt skarpe til at udnytte mulighederne. Vi har fundet sammen som hold, siger forsvarsspilleren.