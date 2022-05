Grill satte ild til meget mere end bøffen

HJØRRING:En husejer på Hasselager i Hjørring havde tirsdag aften set frem til at tilberede sin aftensmad på sin grill i det udekøkken, der var bygget op ad garagen på adressen.

Men flammer fra grillen fik fat i andet end kødet på grillen, for pludselig var der også ild i garagen og garagens metaltag.

Brandfolk fra Hjørring kom lynhurtigt til undsætning, og det lykkedes dem at begrænse skaderne.

Det fortæller indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi er i gang med at afmontere træbeklædningen på begge sider af garagen, så vi bliver sikre på, at der ikke er ild skjult i hulrum inde bagved, forklarer indsatslederen.

Han oplyser, at garagen indvendigt er intakt - men at noget af garagens indhold er blevet vådt af slukningsvandet.

Ingen mennesker er kommet til skade ved branden.

- De er sluppet billigt, fastslår Bo Isaksen, som oplyser, at branden er fuldstændigt under kontrol - og at hans folk har afsluttet indsatsen senest kl. 21.