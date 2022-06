Grillhygge tæt på at starte sommerhusbrand

LØKKEN:Lørdag aften kort før kl. 19 opstod der brand i noget bevoksning i et sommerhusområde ved Normansvej syd for Grønhøj Strand mellem Løkken og Blokhus.

Og ilden havde nær bredt sig til et sommerhus tæt på.

- Et ungt par havde grillet ude i naturen, men det havde antændt beplantningen, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Beredskab.

Heldigvis reagerede det unge par hurtigt og resolut. Ved hjælp af våde håndklæder forsøgte de at dæmpe flammerne, indtil brandfolkene nåede frem.

- De brugte de våde håndklæder som branddaskere, og de har reddet sommerhuset tæt på, vurderer Søren Korsgaard.

Brandfolkene fik hurtigt slukket ilden.

Der vanker bøde til det unge par, som grillhyggede - men kom til at starte branden her i sommerhusområdet. Foto: Jan H. Pedersen

Men selv om indsatslederen roser det unge par for bestræbelserne på at undgå brandspredning, kan de alligevel se frem til bøde for at overtræde beredskabsloven. Fordi de var ansvarlige for, at ilden i beplantningen startede på grund af grillen.

- Man skal være meget forsigtig ved brug af grill i naturen, understreger Søren Korsgaard.