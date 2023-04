Grisetransport rullede rundt og brød i brand

LØKKEN:En lastbil med 60 grise er torsdag formiddag brudt i brand på Bådstedhedevej ved Løkken.

Ifølge indsatsleder Dennis Møller Hovn, Nordjyllands Beredskab, opstod branden på grund af et uheld, hvor lastbilen kørte af vejen, trillede rundt og endte på hovedet på en mark, hvor førerhuset brød i brand.

Det lykkedes lastvognschaufføren at komme ud af det brændende førerhus ved egen hjælp. Han er blevet tilset af en ambulance på stedet.

Lastbilen med de omkring 60 grise ombord væltede rund og brød i brand. Foto: Lars Pauli

- Heldigvis bar vinden i den rigtige retning og blæste røg og ild væk fra anhængeren med søerne, siger Dennis Møller Hovn, som sammen med de øvrige brandfolk hurtigt fik slukket ilden ved hjælp af en knibtangsmanøvre og på den måde fik sikret søerne fra ild og røg.

I øjeblikket afventer transportfirmaet og beredskabet en dyrlæge, så man kan få tilset grisene og lave en plan for, hvordan de grisene kommer videre med en anden grisetransport. - Man skal huske, at de har rullet en tur, og nogle ligger oven på hinanden, siger indsatslederen om grisene.

Nordjyllands Politi oplyste kort før klokken 11 på Twitter, at der endnu ikke er overblik over grisenes tilstand, og at der arbejdes på fuldt tryk med at få grisene ud af lastbilen, så en dyrlæge kan fastslå, om dyrene kan omlastes, eller om nogle af grisene eventuelt skal aflives.