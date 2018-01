Grundejere i Lønstrup får påbud om at fjerne beton og sten

LØNSTRUP: I forlængelse af politianmeldelsen af ulovlig kystsikring med sten og beton på klinten ved et sommerhusområde syd for Lønstrup, vil Kystdirektoratet nu forsøge at få de ansvarlige til at fjerne den ulovlige kystsikring og genoprette området.

- Der bliver i første omgang sendt et varsel om påbud til grundejere i området. Det er almindelig praksis i forhold til kystbeskyttelsesloven, at vi henvender os til grundejerne i området, siger områdechef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft.

Ingen har hidtil villet vedkende sig arbejdet med omfattende terrænregulering og beton ned ad klinten, som blev udført før jul.

- Hvis de benægter at have noget med det at gøre, må vi jo forholde os til den situation, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Hjørring Kommune vil ikke gøre noget for at genoprette området, så længer der verserer politisager om den ulovlige kystsikring.

I 2016 blev der kørt cirka 200 ton store sten ud på stranden nedenfor klinten. Den sag er endnu ikke nået frem til en retslig afgørelse.