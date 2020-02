Grundejerforening om dom: - De mennesker var jo desperate

LØNSTRUP: Formand for grundejerforeningen Mårup Strand, Knud Erik Andersen synes det er en rigtig træls dom, der fredag faldt ved retten i Hjørring, hvor fire tiltalte personer og en tilhørende forening blev dømt skyldige og idømt bøder på i alt 425.000 kroner for ulovlig kystsikring ud for de truede sommerhuse.

- Jeg anerkender, at selvtægt er ulovligt, men det er en alt for hård dom. De mennesker er jo desperate med udsigten til at miste store værdier. Jeg forstår heller ikke, at retten ikke lægger vægt på at vi bliver svigtet af staten, og at vi ifølge grundloven har ret til at sikre vores ejendomme, når der truet, siger Knud Erik Andersen.

Foto: Peter Broen

Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på forholdenes karakter og grovhed. 650 tons granitsten blev i juni 2016 kørt ud på stranden nedenfor de truede huse. Kort før jul i 2017 blev der gravet voldsomt i arealerne rundt om flere sommerhuse, og der blev hældt flere granitsten og beton ned over den klinten, som er udpeget som NATURA 2000. Derfor er det fortsat ikke muligt at få tilladelse til hård kystsikrng.

- Der vil selvfølgelig blive talt meget om den her dom i området. Det ser jo fortsat meget håbløst ud. Vi kan stadig ikke få lov til hård kystsikring, og sandfodring skal ske i så store mængder, at vi ikke magter det økonomisk, siger Knud Erik Andersen.

De fire dømte personer - to mæng på 69 år, en 66-årig kvinde og en 40-årig mand ønsker ikke at udtale sig. De har endnu ikke taget stilling til, om de vil anke dommen.