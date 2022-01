Gry Bruun Nielsen har fået orlov - Lene Bjørn træder ind

HJØRRING:Lene Bjørn Sørensen træder ind som stedfortræder for Gry Bruun Nielsen i Hjørring byråd. Det oplyser Lene Bjørn Sørensen, der er formand for Radikale Venstre i Hjørring Kommune, i en pressemeddelelse.

- Radikale Venstre i Hjørring havde et rigtig godt kommunalvalg. Efter en flot valgkamp blev den 33-årige folkeskolelærer Gry Bruun Nielsen fra Hirtshals ikke bare partiets første medlem af Hjørring byråd i 12 år, men også ved konstitueringen udpeget som formand for kommunens børne, fritids- og undervisningsudvalg og medlem af økonomiudvalget. Umiddelbart efter valget fik Gry Bruun Nielsens tre-årige søn konstateret leukæmi og blev indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor han er i behandling, oplyser de.

Gry Bruun Nielsen har derfor bedt byrådet om at kunne gå på orlov indtil videre, mens partiets lokalformand, 61-årige Lene Bjørn Sørensen, der ligesom Gry også til daglig er lærer på Hirtshals Skole, indkaldes som stedfortræder.

- Det er naturligvis en svær situation for Gry og hendes familie, men også for Radikale Venstre at skulle indtage pladsen i byrådet med en stedfortræder på stolen fra starten. Gry og jeg kender hinanden godt, og ikke mindst gennem vores nære samarbejde i partiet ved vi præcist hvilken politik, der for os er vigtig at have fokus på i byrådet. Jeg har i mange år været aktiv i politik på forskellige niveauer og føler mig derfor godt klædt på til at løfte opgaven, indtil Gry kommer tilbage. Vi er fælles om visionerne for at skabe de bedst mulige rammer indenfor BFU, der dækker et bredt fagområde i kommunen. Den opgave glæder jeg mig til at tage fat på sammen med de øvrige medlemmer af det nye BFU-udvalg, oplyser Lene Bjørn Sørensen.

Byrådet har behandlet Gry Bruun Nielsens anmodning om orlov og godkendt den og ligeledes godkendt Lene Bjørn Sørensen som stedfortræder.

Gry Bruun Nielsen fik 718 stemmer ved kommunalvalget i Hjørring.