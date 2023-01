Guld-ingrediens fra lokalt firma: Pludselig skulle der i hast leveres ærter på en p-plads i Albertslund ...

HJØRRING:Da nordjyske Elisabeth Madsen og hele det danske hold vandt Bocuse D’Or i Lyon i mandags, spillede det økologiske mølleri Aurion i Hjørring en lille rolle: Mølleriet havde nemlig leveret de økologiske Ingrid-ærter, der blev brugt til retten ”Under the water”.

Men det var ikke uden udfordringer at få det hele til at lykkes for det danske team: Sent om aftenen før afrejsen til Lyon opdagede kokkene, at de ikke havde flere Ingridærter.

Så var gode råd dyre, for hvor skaffede man lige flere ærter med så kort varsel? Heldigvis var Aurions direktør Brian Tholstrup Nybo i København og havde tilfældigvis en ekstra pose ærter med til en workshop. Så få timer inden afgang blev der udvekslet ærter på en p-plads i Albertslund.

- Det var ret hektisk, men det lykkedes. Vi er så stolte af, at vores ærter var på vinderholdets tallerkenen til Bocuse d’Or. Det er en stor anerkendelse af vores dygtige økologiske landmænd, siger Brian Tholstrup Nybo.

Landmand Torsten Wetche fra Hvanstrup ved Farsø.

Avleren bag de økologiske Ingridærter er landmand Torsten Wetche fra Hvanstrup ved Farsø. Torsten Wetche leverer korn til Aurion, men også bælgfrugter, som er rigtig gode til at binde kvælstof i jorden. Torsten Aurion renser og forarbejder herefter leverancerne.