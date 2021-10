Gustav er vred: Det her går ud over svanerne

HJØRRING:- Jeg er rasende!

Siger 20-årige Gustav Urth fra Hjørring, naturformidler med stor interesse for dyr og fugle.

Han er vred på svanernes vegne over, hvad der er sket i Folkeparken midt i Hjørring.

En park, hvor en hel del svaner holder til, men som nu forstyrres af en lille pram - en træk-færge - tværs over Soppedammen.

Sådan så det ud, da træk-færgen - prammen - blev etableret i dammen.

Svanernes helle

Problemet er, at prammens rute med wirer afskærer svanerne fra at svømme hen til den lille rørskov ved kanten af dammen. Rørskoven er der, hvor svanerne har reder,

- Du trækker dig igennem svanernes "helle" - lige dér hvor de føler sig trygge, siger Gustav Urth, der er privat naturformidler.

Som fugleven har han med glæde konstateret, at naturen trives i Folkeparken. Ikke kun i form af svaner, men også spidsand, pibeand og isfugl.

Et liv, der i hvert fald for svanernes vedkommende nu ser ud til at blive generet af den nye træk-pram - skænket af Salling Fondene i samarbejde med Føtex og Hjørring Kommune.

Prammen blev taget i brug 5. september , dengang med håbet om, at den vil give børn og andre besøgende i Parken en god oplevelse i naturen.

Men prammen er bestemt ikke en god oplevelse for svanerne, mener Gustav Urth:

- Det her sætter en stopper for, at den vilde natur udfolder sig i dammen. Konceptet med prammen er sjovt, men den er malplaceret i dammen.

Svanerne byggede rede inde i sivene ved dammen. Arkivfoto: Ole Fink Mejlgaard

- Flyt den til Fårup Sommerland

Han betegner prammen som LL - "Ligegyldigt lir".

- Sæt den ind i Fårup Sommerland eller en anden forlystelsespark, foreslår han.

Gustav Urth har slået en video op i en Facebook-gruppe om Hjørring, og at dømme ud fra kommentarerne er i hvert fald en del borgere enige med ham.

"Håber dit klare budskab bliver hørt af Hjørring Kommune, så den kan leve op til sit grønne mål", skriver for eksempel Birgitte Balle.

