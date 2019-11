Guten heute Leute: Tysk baby ville ud i Hjørring

En familie fra Berlin fik en noget anderledes ferie i Nr. Lyngby end de havde forestillet sig hjemmefra.

- Min termin var 2. december, og da jeg var til kontrol lige inden ferien, var alt som det skulle være med babyen, fortæller tyske Laura Burghardt.

Det var derfor med ro i sindet, at familien, der også består af Philipp Trögel og den fireårige datter Lotti, i starten af oktober kørte afsted på en uges ferie i Nr. Lyngby ved Løkken.

Men en morgen midt i ferien vågnede Laura, og opdagede at vandet var gået.

- Jeg var kun i uge 33, så vi blev bange for, hvad der ventede os, fortæller hun.

På sygehuset i Hjørring blev Laura Burghardt indlagt en uge til observation. Imens forsøgte hendes mand Philipp at holde humøret oppe i feriehuset sammen med datteren Lotti.

Nåede at se sin søn bliver født

Efter en uge uden veer overhovedet fik Laura lov til at tage tilbage til Nr. Lyngby, men en flere timers lang køretur til Berlin var udelukket.

Der gik da heller ikke mere end et par dage før veerne kom, Laura blev igen kørt til Hjørring og fødslen af den stadig alt for lille baby var i gang.

- Laura ringede ved 23-tiden til mig. Jeg var i feriehuset sammen med Lotti, som lå og sov. Men jeg fik vækket hende, og vi tog ind på sygehuset, hvor Lotti fik lov til at sove videre i den seng, Laura havde ligget i på stuen. Imens sygeplejerskerne så efter Lotti, skyndte jeg mig hen til Laura, og nåede frem - kun lige en halv time før Mats blev født, fortæller Philipp Trögel.

Lille Mats kom til verden 17. oktober. Seks uger og fire dage før terminen.

Lille Mats har vist sig, at være en lille stærk dreng til trods for hans ringe fødselsvægt på 2114 gram.

- Han vejede 2114 gram og havde blandt andet brug for hjælp til at trække vejret. Men han var faktisk større end vi havde forventet, og det hele er bare gået så godt, fortæller de lettede forældre.

- Måske var det bare sådan han skulle være - måske var han bare færdig før tid, smiler Laura og kigger på lille Mats i favnen.

En uge blev til fem ugers "ferie"

Laura og lille Mats måtte blive to uger på sygehuset, inden fagpersonalet sagde god for at den tyske familie måtte rejse hjem.

- Vi endte med at være her i fem uger, og vi har boet i tre forskellige feriehuse, griner Philipp, som sammen med datteren fået set en hel del til Vendsyssel, babyudstyrsforretninger og ikke mindst sygehuset i Hjørring.

Fireårige Lotti blev pludselig storesøster på ferien.

Torsdag gik turen endelig hjemad mod Berlin og resten af familien.

- Vi har kun haft min mor på besøg et par gange. Hun kom med alle de babyting, vi havde købt, men som stod hjemme i Berlin. Og har så min veninde været på et barselsbesøg, fortæller Laura.

Tysk eller dansk baby?

På Mats' lille håndled sidder det lille armbånd med det midlertidige danske cpr-nummer, som et lille minde om den utrolige ferie.

Både mor og barn klarede den uventede fødsel på ferien rigtig godt, og torsdag kunne de vende hjem til Tyskland.

- Det spørgsmål vi har fået flest gange både af danskere og tyskere er: Er han nu dansk statsborger? Men det er han altså ikke. Han er tysk, griner faren og tilføjer;

- Men vi har givet ham navnet "Mats Casper", fordi det er nordisk og det er hér han er født.

Mange feriebabyer kommer til verden i Vendsyssel

Selv om oplevelsen var usædvanlig for den tyske familie, så er det faktisk ikke en sjælden begivenhed, at feriebabyer kommer til verden i Vendsyssel.

- Det sker rimelig tit. Specielt om sommeren. Der er både norske, svenske, tyske og engelsktalende, der føder hos os, fortæller chefjordemoder Helle Høy Simonsen fra Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Hvis det er muligt, så forsøger man på fødegangen at skaffe personale, som kan tale den fødendes sprog som f.eks. tysk. Ellers foregår det på engelsk og for personalet er oplevelsen ikke så meget anderledes end de almindelige fødsler med danske kvinder.

- De kommer jo heldigvis ud det samme sted hele vejen rundt, bemærker Helle Høy Simonsen.

Også en del danske turister føder på ferien i Vendsyssel.

- Vi tager jo selvfølgelig imod dem til tjek, men hvis de kan nå at køre hjem til deres eget hospital, så opfordrer vi dem til det.

Når turisterne kommer til fødegangen i Hjørring, så er det oftest fordi noget er gået galt, og babyen er på vej ud før tid.

- Det gik jo godt med den lille tyske dreng, og det gør det heldigvis også i de fleste tilfælde, siger Helle Høy Simonsen.