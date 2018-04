Gymnasiepiger åbner ny café

HJØRRING: Det startede som et skoleprojekt for fire gymnasiepiger fra 2.g på Hjørring Gymnasium, da de fandt på konceptet Café Apollo.

Caféens formål er at skabe et sted i Hjørrings byliv, hvor unge mellem 16 og 25 år kan mødes, snakke og lære af hinanden, uanset om de har dansk eller anden etnisk baggrund.

- Caféen skal skabe rammerne for, at unge i Hjørring kan udveksle kulturer og byde nye danskere velkomne. På den måde kan vi måske få nedbrudt nogle af de fordomme, mange går rundt og har, fortæller Johanne Lykke, der er en af arrangørerne.

Idéen til Café Apollo opstod, da pigerne var på besøg ved Café Venligboerne under deres arbejde med skoleprojektet.

- Mange af dem, der var der, sagde at de manglede et sted, hvor unge også kunne mødes på tværs af etniciteter. Og så tænkte vi, at det kunne være sjovt at føre ud i livet, fortæller Johanne Lykke.

Efterspørger frivillige

Planen er, at caféen skal være åben en gang om måneden. Hvis der skal være flere åbningsdage, er der behov for flere hænder.

- Lige nu er vi jo kun os fire piger, og vi skal også kunne have os selv med. Men hvis vi får flere frivillige, er der mulighed for at holde caféen åbent oftere, siger Johanne Lykke.

Første åbningsdag bliver tirsdag 8. maj, hvor alle deltagere bliver opfordret til at tage en personlig genstand med, der har en speciel betydning for vedkommendes kultur. Det er endnu ikke fastlagt, hvor caféen afholdes, men det bliver et sted centralt i Hjørring.