Gymnasium går helt offline: Det vibrerer alligevel i lommen

Allerede på andendagen går snakken bedre på gangene og der er travlhed ved fodboldborde og brætspil. Lærerne mærker også et større fokus og mere nærvær i undervisningen. Abstinenserne begynder så småt at klinge af.

- Aktivitetsniveauet har fået et løft - både i timerne og i pauserne, fortæller tovholder på Offline-ugen på Hjørring Gymnasium og HF, lærer og studievejleder, Anne Fonnesbech,

Opskriften er ret simpel: Telefoner og computere er forbudt i hele skoletiden. Telefonerne bliver afleveret i skolens festsal, og kan så hentes når eleverne går hjem. Til gengæld er der sat flere fodboldborde og brætspil frem.

I undervisningen er computere og proejektorer afløst af blyant og papir, opslagsværker og fotokopier.

Telefoner afleveres i festsalen ved skoledagens start

Efter flere års digital omstilling har man måske nået en erkendelse af, at udbredelsen af devices har haft en pris på socialt nærvær og fokus.

- Det var simpelthen ved at tage overhånd. Vi har længe arbejdet med digital dannelse, mobning på sociale medier, og billeddeling. Nu handler det egentlig om, hvor meget telefoner og sociale medier fylder i vores hverdag, og i mange tilfælde stjæler koncentrationen, siger Anne Fonnesbech.

Medlem af styregruppen, Kathrine Nyholm Nielsen, der går i 3.g. kan fortælle om nogle voldsomme reaktioner hos nogle af kammeraterne på offline-ugen.

Tovholder og lærer, Anne Fonnesbech Foto: Kim Dahl Hansen

- Det har været rigtig svært for nogen. Telefonen er ligesom en del af kroppen, og flere mener det er en menneskeret at have den på sig hele tiden. Der er også mange, der har oplevet fantom-rystelser, altså følelsen af, at telefonen vibrerer i lommen, selvom den ligger nede i festsalen, fortæller Kathrine Nyholm Nielsen.

Til dagligt skal telefonen blive i tasken i timerne, men eleverne sidder med computere i timerne, og der foregår også ofte ting, som ikke ikke har så meget med undervisningen at gøre.

- Jeg oplever, at folk er distraheret af andre ting, og det påvirker også andre. Folk er nu mere med og deltager i undervisningen og snakken, når computerne ikke er i brug, siger Kathrine Nyholm Nielsen.

- Det er ligesom en mur, der er brudt ned, men støjniveauet er så også steget en del, tilføjer elevrådsformand, Jacob Jennet Jensen.

Ulempen er, at der ikke kan skrives noter direkte på computeren, så de skal i nogle tilfælde skrives rent, når eleverne kommer hjem, og informationen fra skolen til eleverne foregår nu også på gammeldags opslagstavler.

Hjørring gymnasium er gået offline Foto: Kim Dahl Hansen

- Jeg underviser i det jeg ellers ville gøre og bruger så i stedet en del fotokopier, og det er selvfølgelig ikke så godt. Vi har ændret lidt på forløbet i undervisningen for at gøre det mere afvekslende uden de digitale hjælpemidler, fortæller lærer Mette Hyllested

Når ugen er ovre vender Hjørring Gymnasium ikke bare tilbage til det gamle.

- Vi håber virkelig, at det her vil påvirke elevernes adfærd, så de tænker mere over, hvor meget det egentlig fylder i deres liv og hvad der er vigtigt. Måske tager de også snakken derhjemme, for flere elever fortæller, at deres forældre er endnu mere klistret til skærmen. Vi vil bla. fortsætte med at holde telefonerne ude fra timerne og lave zoner på skolen, hvor der er fri for telefoner, fortæller Anne Fonnesbech.