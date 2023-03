Håb for Peters café: Kommune vil se på det igen

HJØRRING:Et lille håb er tændt for de cirka 50 brugere af Den Blå Sociale Café i Hjørring. Et møde mellem organisationen Blå Kors Danmark, der står bag cafeen og Hjørring Kommune, der hidtil har ydet tilskud til driften, hvor brugerne bl.a. kan mødes og få et måltid mad, åbner for, at der kan strikkes en løsning sammen.

- Vi har ikke lovet at genindføre et tilskud, men nu kommer Blå Kors med et oplæg til en fremtidig drift, og så må vi se på det i budgetforhandlingerne, siger borgmester Søren Smalbro (V).

Cafeén er ellers varslet lukket til sommer, hvor et hidtil årligt kommunalt tilskud på 400.000 kroner stopper. Det blev resultatet af budgetforhandlinger i efteråret.

I 2022 steg antallet af besøg i cafeen med 33 procent, og mange var ængstelige ved udsigten til lukning.

- Det er stadig en betingelse, at kommunen støtter cafeen for at den kan fortsætte. Men vi havde et godt møde, og der er håb for, at vi kan finde en løsning, så vi kan fortsætte, siger leder af Den Blå Sociale Café, Susanne Houmøller.

Den Blå Café i Hjørring er stadig i fare for at lukke, men et lille håb er tændt for leder Susanne houmøller og bruger Peter Roesdal. Foto: Bente Poder

Der bliver bl.a. talt om at supplere et mindre kommunalt tilskud med donationer fra en ny støtteforening.

Hvis der bliver givet lovning om fortsat kommunalt tilskud fra 2024, har forskellige sponsorer lovet, at de vil sikre driften resten af 2023.

Der er andre væresteder for fx. stofmisbrugere og psykisk syge i Hjørring, men det går ikke, at blande bruger-grupperne, fastslår Susanne Houmøller.