Håbet lever i landsbyen: Nu har man rundet en kvart million kroner

VENDSYSSEL:Siden Høkeren i skikkelse af Bent Larsen lukkede sin købmandsbutik for blandt andet at hellige sig sin Harley, har mange borgere i Åbyen syd for Hirtshals drømt om at få genåbnet butikken på Allingdamvej.

Der har været holdt borgermøde i byen om sagen, og nu er alle reb sat til at få gang i butikken igen med Dagrofa-konceptet "Min Købmand" - og dermed sørge for, at indbyggerne i Åbyen samt nærliggende Asdal, Uggerby og sommerhusområdet Kjul ikke skal for langt ud at køre for at hente dagligvarer.

2500 pr. stk

Helt konkret er der sat gang i tegning af anparter til 2500 kroner pr. styk - og efter knap tre uger er der nu kommet tilsagn om 260.000 kroner i støtte, hvilket svarer til 104 anparter.

Pengene skal blandt andet gå til inventar samt energirigtige køle- og frysebokse.

Målet er at runde en million kroner.

- Så vi er stadig fortrøstningsfulde, selv om vi måske havde håbet på, at det var gået endnu hurtigere, siger Maybritt Pedersen, der er tovholder i arbejdsgruppen, der kæmper for en genåbning.

Rent teknisk er der givet tilsagn fra borgerne, men først når man er sikker på projektets gennemførelse, vil pengene blive trukket.

Tilsagnet bortfalder naturligvis, hvis projektet falder.

- Ofte er det faktisk begge personer i en husstand, der vil tegne en anpart. Men der er også eksempler på personer, der har tegnet fire på én gang, siger Maybritt Pedersen.

Skal udbredes

Næste skridt bliver at få udarbejdet materiale med tegnings-muligheden, der kan uddeles bredere, altså i nabobyer og relevante sommerhus-områder.

Arbejdsgruppen er lige på trapperne med et barometer, der skal stilles op ved landsbyens madpakkehus, så borgerne kan følge med i status på indsamlingen.

Dagrofa er med på sidelinjen, hvor man vil kunne assistere med indkøb af inventar og ansættelse af købmand, hvis og når den dag kommer.

Flere lukninger

De seneste måneder har der været heftig aktivitet i det vendsysselske købmandsliv.

Foruden Høkerens lukning i Åbyen, lukkede tredje generation af Købmand Svendsen også sin butik i Jerslev, blandt andet med henvisning til de løbske strømregninger.

Desuden har Ann Schøn bekendtgjort. at hun har sidste åbningsdag i Letkøb i Manna 23. december, da hun vil have mere tid til sin familie.

Endelig stoppede købmands-parret i Vrensted ved Løkken, men her har et nyt par taget over.