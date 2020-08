Håndbold punkteret i Tornby: Ny aflysning koster lokalt foreningsliv en halv million kroner

TORNBY:Aflysningen af store arrangementer, der giver et solidt, økonomisk rygstød til det lokale foreningsliv, fortsætter:

Tirsdag har Tornby Cup besluttet at hive stikket til sin store håndboldturnering, der ellers skulle være afviklet for 31. gang fra 18. - 20. september.

- Det er jeg rigtig træt af. Det er første gang nogensinde, at vi har prøvet at aflyse, siger turneringsleder Henning Sigsgaard.

Tornby Cup havde sat næsen op efter, at forsamlingsforbuddet gradvist ville blive lempet, så man måske kunne ende med at have 500 mennesker.

- Men med en grænse på 100 personer, bliver det umuligt med logistikken i forhold til kampe, indkvartering og busture. Så vi har netop skrevet ud til de 195 hold, der havde tilmeldt sig, og fortalt om aflysningen, siger Henning Sigsgaard.

Turneringslederen fortæller, at cuppen plejer at generere et overskud på op mod 400.000 kroner, der især tilfalder Tornby IF’s håndboldafdeling.

- Så de bliver nok nødt til at spænde livremmen ind. Det kan betyde noget for, om de kan sende spillerne på rejser og købe nye dragter. Alt andet lige skal medlemmerne nok betale mere selv, lyder det fra Henning Sigsgaard.

Foruden pengene til Tornby IF, så tjener en del foreninger en pæn skilling - omkring 150.000 kroner - på at stå for indkvartering og tidtagning i forbindelse med afviklingen af de mange kampe, så samlet set suges der omkring en halv million kroner væk fra det lokale foreningsliv.

Det er blandt andet SHI’s Venner, dykkerklubben i Hirtshals og LIUF’s fodboldafdeling, der også mister på aflysningen.

Tornby Cup havde også reserveret baner i en snes forskellige haller i kommunen, men det er også blevet afblæst nu.

En række foreninger i Hjørring kommune vil blive ramt på pengepungen i flere omgange, hvis de eksempelvis skulle løse opgaver for Tornbu Cup samt andre, aflyste arrangementer såsom Dana Cup og Hjørring Dyrskue.