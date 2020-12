Håndklædet kastes i ringen: For sidste gang i 2020 kunne Mogens træne i fitnesscentret

HJØRRING:For sidste gang i år har pedalerne på spinningcyklerne snurret rundt. Den udvidede nedlukning af landet betyder, at samtlige landets 98 kommuner nu igen bliver ramt af omfattende restriktioner.

Håndklædet er med andre ord kastet ufrivilligt i ringen, lige inden den travle periode mellem jul og nytår, hvor de flestes samvittighed bliver markant forbedret af nogle timer på løbebåndet, vægtløftning og benpres.

Det er ikke første gang, at der annonceres en nedlukning for motionscenteret. Således også i november blev det forbudt at mødes og opholde sig i motionscenteret, ligesom det i en stor del af foråret heller ikke kunne tage imod de besøgende.

- Det er selvfølgelig rigtig trist, at vi skal lukke ned for tredje gang i år. Det har på mange måder været et besværligt 2020. Vi er nødt til at udvise samfundssind og selvfølgelig lukke ned. Det har haft nogle alvorlige konsekvenser rent økonomisk. Alle vores planer om at investere er udskudt til 2021, siger den daglige leder af Fitness Vendia, Johnny Kallehauge.

Daglig leder, Johnny Kallehauge, er trist over at måtte lukke sit fitnesscenter ned for tredje gang i år, men Fitness Vendia er klar til at åbne igen efter nytår, forsikrer han. Foto: Bente Poder

- Vi er rigtig kede af, at vi går glip af den her periode mellem jul og nytår, for vi plejer at skabe en masse hold i den periode. Det går vi glip af i år, men vi er fuldstændig klar til at åbne igen efter nytår, tilføjer lederen.

NORDJYSKE var på pletten for at tale med nogle af de besøgende i det medlemsdrevne motionscenter, Fitness Vendia. Her skulle blandt andre Anette Møller Thomsen og Mogens Madsen have forbrændt de sidste kalorier, inden fitnesscentrene lukker ned fra onsdag eftermiddag og ikke åbner igen før det nye år - mandag 4. januar.

- Mine alternativer bliver, at jeg skal ud at gå og løbe nogle ture. Så har jeg nogle vægte derhjemme, og så må det være det, der dækker indover indtil videre, siger Anette Møller Thomsen.

Den sidste træning i Vendia Fitness i Hjørring inden nedlukningen, der gælder til og med 3. januar. Her er det Anette Møller Thomsen, der er i færd med en avanceret øvelse. Foto: Bente Poder

Mogens Madsen har trænet hver dag de seneste år, og han er ærgerlig over at glippe de næste 16 dage.

- Jeg har noget træningsudstyr og en måtte derhjemme, men det er ikke helt det samme som at komme her i centret. Mine knæ er desværre ikke så gode til at løbe, men jeg gør, hvad jeg kan for at komme i form - også under nedlukningen, siger han.

Det er særligt det sociale aspekt, som driver medlemmerne ned i centret.

- Der er noget helt unikt i at komme herned og være sammen med de samme mennesker. Det må ikke undervurderes. Når man gennem længere tid færdes på det samme tidspunkt, så opnår der til sidst et socialt bånd, og det bliver svært at undvære, siger Mogens Madsen på 67 år, der lige skal have jaget de sidste kalorier ud af kroppen, inden den fede julemad bliver serveret.

- Der ligger noget viden til grund for det af sundhedsfaglige ekspert. Lad os håbe, at folk følger reglerne, så vi kan få smittetallene ned. Det er vigtigt, at folk ikke giver op og ikke kommer til at lide af den her corona-træthed, siger Mogens Madsen.

Mellem jul og nytår har fitnesscentret normalvist en af sine travle perioder, men sådan bliver det ikke i 2020.

- Vi plejer at holde vores nytårsløb den første dag i det nye år, men det kommer ikke til at ske. Derudover er al hygge efter holdtræningerne skubbet til side, siger Johnny Kallehauge.

Fitnesscentret sætter sine medlemmers abonnementer på pause, indtil det igen er muligt at få pulsen i vejret i 2021.