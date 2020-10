Hårdt ramt: Fjord Line lukker ned for to ruter til Hirtshals

Covid-19-pandemien og restriktionerne heraf har ramt hårdt for kriseramte Fjord Line, der opererer fra en base i Norge. Nu har rederiet valgt at lukke ned for ruterne Bergen-Hirtshals og Langesund-Hirtshals for den resterende del af året.

Ifølge Bergens Tidende, så lukker ruterne fra onsdag i næste uge.

- Dette er en dramatisk situation. Det skal vi ikke lægge skjul på," siger kommunikationsrådgiver hos Fjord Line, Flemming Hofmann Tveitan, til Bergens Tidende ifølge Maritime Danmark.

Også i sidste uge var der dårligt nyt fra rederiet, der meddelte, at det havde fyret cirka 140 medarbejdere og Rickard Ternblom, der havde været direktør for rederiet i fem år.

For at dække fragtruten, sejles der fortsat på ruten Hirtshals-Kristiansand, mens der to gange om ugen vil sejle et skib fra Stavanger, hvor det får opfyldt LNG - Liquefied Natural Gas - altså kondenseret naturgas.

Endvidere oplyser rederiet, at det håber på at kunne starte ruten fra Bergen op igen fra årsskiftet.