Hæder til Hirtshals: Her er Årets Skolepatrulje

I år går den nationale hæderstitel ”Årets Skolepatrulje 2020” til SkoleCenter Hirtshals.

Landet over har flere end 2.000 personer indsendt nomineringer af skolepatruljer til at modtaget prisen som Årets Skolepatrulje, og det blev skolepatruljen i Hirtshals, der løb af med sejren.

- Valget er i år faldet på en skolepatrulje, som ikke alene hjælper de yngste elever over gaden i morgentrafikken, men som også yder en ekstra indsats for skolens fællesskab på tværs af klassetrin. Eleverne er nemlig også læsemakkere for andre elever, og om eftermiddagen hjælper de eleverne over vejen til SFO’en. Det er engagement i særklasse, og det bliver belønnet i år, siger Liv Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

20.000 elever med i skolepatruljer Det er elever fra 6.-9. klasse, som står skolepatrulje. Omkring 20.000 elever er med i landets skolepatruljer. Skolepatruljerne så første gang dagens lys i Danmark i 1949. Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring står bag skolepatruljerne. Kilde: Rådet for Sikker Trafik VIS MERE

Hæderen vækker glæde i Hirtshals:

- Skolepatruljen i Hirtshals gør hvert år et stort stykke arbejde. De store hjælper de små, og det giver et naturligt kendskab til hinanden. Årgangen står ligeledes for legepatruljen, hvor de igangsætter forskellige aktiviteter for vores elever. Skolepatruljen gives et stort ansvar, og de påtager sig dette ansvar. I år er de blevet Årets Skolepatrulje, og jeg synes, at det er fuldt fortjent, siger Mie Bach, skoleleder på SkoleCenter Hirtshals.

Derfor vandt skolepatruljen i Hirtshals Motivering for at SkoleCenter Hirtshals vinder prisen "Årets Skolepatrulje 2020": "SkoleCenter Hirtshals skolepatrulje vinder titlen som Årets Skolepatrulje 2020 blandt rigtig mange seje kandidater. Skolepatruljernes opgave er først og fremmest at hjælpe børn og forældre sikkert i skole, men på SkoleCenter Hirtshals har eleverne udvidet opgaven i en helt særlig grad. De tager nemlig et ekstraordinært ansvar i forhold til de mindste elevers trivsel, hvilket vidner om et stort socialt overskud og en omsorg, som vi værdsætter i juryen. Skolepatruljen er ikke kun klar om morgenen, men samarbejder med skolens SFO om eftermiddagen, hvor de sørger for at de mindste kommer fra skole til SFO trygt og sikkert. Skolepatruljen engagerer sig både som læsemakkere og legepatrulje, hvor der knyttes relationer på tværs af årgange. Alt sammen noget, der har betydning for om skolen er et rart sted at være. SkoleCenter Hirtshals er årets skolepatrulje 2020, hvor vi anerkender både deres daglige indsats og særlige engagement i de mindste elevers tryghed og sikkerhed." Kilde: Rådet for Sikker Trafik VIS MERE

Skolepatruljen fik fredag at vide, at de fik inddraget det store frikvarter til at hjælpe deres færdselskontaktlærer med noget praktisk, men det var bare en dækhistorie.

I stedet blev de kl. 11.30 overrasket med titlen som Årets Skolepatrulje, og det blev markeret med et festligt frikvarter med optog gennem Hirtshals, hvor transportminister Benny Engelbrecht, politi på motorcykler, en veteranlastbil med DJ på ladet, og alle skolepatruljeeleverne, deltog.

- Som skolepatrulje er man dem, der altid møder i skole lidt før de andre. Dem der står udenfor i regnen eller som fryser ørerne af, når vinteren rammer Danmark. Alle skolepatruljer fortjener en hyldest, og det viser mere end 2.000 nomineringer til Årets Skolepatrulje heldigvis, at der er rigtig mange, der er enige i. I år går prisen til nogle, der har taget opgaven et skridt længere, og de fortjener i den grad at blive fejret, siger Mikkel Klausen, CSR-chef i LB Forsikring og medlem af dommerkomiteen.