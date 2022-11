Hæder til manden bag kommunens mange kunstværker

HJØRRING: At Troels Bidstrup Hansen interesserer sig for billedkunst, burde være kendt for mange borgere i Hjørring Kommune. Og det skal han nu æres for, mener Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Hjørring (FBL-Hjørring).

Foreningen skriver i en pressemeddelelse om baggrunden for beslutningen:

- På Springvandspladsen samler Claes Hakes ring og bassin mødet mellem Østergade og Strømgade; Troels Bidstrup Hansen har haft en finger med. Ved banegården står Claus Ørntofts to løver på hver sin side af gaden og brøler ad hinanden; Troels Bidstrup Hansen har haft en finger med. Ved gavlen af det gamle rådhus sidder Hanne Varmings familiegruppe på en bænk og varmer sig i formiddagssolen; Troels Bidstrup Hansen har haft en finger med. Og ved Laila Westergaards relieffer ”Jesus i Hjørring” på sognegårdens mur har Troels Bidstrup Hansen ikke blot haft en finger med, men hele ansigtet.

De nævnte værker er kun en lille del af alle de udsmykninger, især skulpturer, som beriger bymiljøet i Hjørring, og det er i høj grad på grund af Troels Bidstrup Hansens engagement og indsats. Og flere af udsmykningerne er blevet en umistelig del af bybilledet i Hjørring, hvor de fleste værker er placeret.

Troels Bidstrup Hansen er opvokset på Randers-kanten, men kom som ung advokat til Hjørring i 1964. I 1970 oprettede Hjørring Kommune et kunstudvalg, som Troels Bidstrup Hansen året efter blev medlem af. I 1990 blev han formand for udvalget, hvilket han fortsat er.

FBL-Hjørring ønsker at hædre Troels Bidstrup Hansen med et ærestræ for hans store arbejde.

- Tildelingen af ærestræet skyldes først og fremmest den side af Troels Bidstrup Hansens indsats, der drejer sig om kunsten i byrummene, især samspillet mellem kunstværk, bygningskultur og gaderum; et samspil, som bidrager til, at bymiljøet bliver interessant og stimulerende for os at færdes og opholde os i, skriver Søren Thirup, der er formand for foreningen.

Når FBL-Hjørring løbende planter ærestræer, sker det både for at hædre personer, der har gjort noget særligt for byrummet, og for derigennem at vække borgernes bevidsthed om byens æstetiske udtryk. Foreningen er derfor taknemmelig for støtten fra Spar Nord Fonden, der i de kommende år muliggør plantningen af en række ærestræer i Hjørring Kommune.

Ærestræet for Troels Bidstrup Hansen plantes ved stien i Folkeparken, hvor den munder ud i Palleskær Engvej. Plantningen finder sted torsdag 17. november kl. 15, og alle er velkomne.