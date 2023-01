Hæderkronet butik var sat til salg - og den mulighed kunne Bente ikke misse

HJØRRING:Der bliver ved med at være liv i de lokaler, som "Butik Aurion" har fyldt ud gennem snart 50 år.

Nyheden vækker glæde hos virksomheden Aurion A/S - for det økologiske mølleri, der ligger i Guldager lidt udenfor Hjørring, har nemlig fået landet en aftale, der sikrer, at Bente Mejlholm overtager "Butikken Aurion", der ligger i Søndergade i Hjørring.

Butikken har gennem de seneste 48 år ellers været en vital del af Aurion A/S. For herfra er økologiske mel-produkter på en lang række forskellige kornsorter blevet solgt til brød-entusiaster fra nær og fjern.

Men tilbage i oktober 2022 blev det meldt ud, at Aurion A/S - som et led i en ny virksomhedsstrategi - havde besluttet at finde en ny ejer til den hæderkronede butik.

Skulle ikke lede længe

Det var dog ikke nødvendigt at lede længe for at finde en ny ejer af butikken - faktisk var hun allerede i den i forvejen. Bente Mejlholm er nemlig butiksbestyrer.

I 2015 kom Bente Mejlhom for første gang ind i butikken i Søndergade, og hun overgav sig med det samme til butikkens charme - og unikke duft fra de mange forskellige flager, gryn og kornprodukter, som altid har været butikkens særkende. Butikken blev hurtigt en del af Bente Mejlholmss indkøbsrutine, og da hun kort efter så et jobopslag i butiksvinduet, var hun ikke i tvivl om, at her ville hun gerne arbejde. Det lykkedes, og de sidste fem år har hun været i spidsen for butikken.

Og da muligheden for at overtage butikken så opstod, meldte hun sig hurtigt på banen.

Hos brød-entusiaster over hele landet har mel-produkter fra Aurion en høj stjerne. Arkivfoto

- Det er en helt fantastisk mulighed for mig. Her kan jeg kombinere min dekoratøruddannelse og mangeårige butikserfaring med min begejstring for dagligt at møde loyale og dedikerede kunder, som går op i kvalitet og bæredygtighed. Mange af vores kunder er kommet i butikken i årtier, fortæller Bente Mejlholm i en pressemeddelelse.

- Det er med stor ydmyghed og stolthed, at jeg overtager butikken. Det er en af landets første helsekostbutikker med fokus på økologisk brød og mel, og det er her, at Aurion blev skabt”.

Bevarer tæt forbindelse

Fra 1. februar ændrer butikken navn til "Kornets Butik". Men trods salget og navneskiftet så bevares den tætte forbindelse mellem Aurion A/S og butikken i Søndergade. Eksempelvis vil butikken som den eneste butik i hele landet føre hele Aurions sortiment.

- Aurion er et stærkt lokalt brand, som fortjener at blive fremhævet. Butikken Aurion er nærmest en turistattraktion hver sommer, som mange turister besøger, siger Bente Mejlholm.

Reception markerer åbning

Når dørklokken ringer 1. februar, vil kunderne stadig møde de kendte ansigter i butikken. Medarbejderne Sara og Susanne vil sammen med Bente Mejlholm fortsat rådgive kunderne, hvad enten det drejer sig om nye produkter, surdejsbagning, helsekost eller homøopati, og de glæder sig alle tre til at byde gamle såvel som nye kunder velkommen i Kornets Butik.

Den officielle åbningsreception finder sted fredag 3. februar, og overtagelsen fejres med økologisk vin og mad, gode tilbud og jazzmusik fra den kendte guitarist Jens Fisker fra Lønstrup.