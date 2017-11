Hængepartiet: Borgmesterpost kræver valgfusk

HJØRRING: - Hvis jeg skulle blive borgmester vil det være fordi der er begået valgfusk.

Sådan lød det fra Morten Fussinger, der allerede før krydserne er sat 21. november, har erkendt at nogen stor valgsejr ikke er særlig sandsynlig. Men mindre kan også gøre det for det ganske lille parti, Dansk Hængeparti, der kun har en kandidat og kun stiller op i Hjørring.

Men i demokratiets ånd er han at finde på stemmesedlen og fik af samme grund også plads i panelet til valgtræffet i Park Vendia, hvor der med 13 politikere på plads var mere trængsel på podiet end der var i salen.

Alle politikerne var enige om, at fremtiden bliver en udfordring - der kommer flere ældre, men færre til at tjene pengene til at opretholde den service til de ældre, som alle politikerne ellers var enige om ikke kan tåle flere nedskæringer.