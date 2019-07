Hærværk: Facader er blevet ødelagt af slagord

HJØRRING: Mindst fire steder i Hjørring har en hærværksmand været på spil og malet graffiti med stor skrift på udhæng og murværk.

Nordjyllands Politi i Hjørring har tirsdag eftermiddag modtaget to anmeldelser, men der er flere husfacader i byen, som har fået ødelagt en gavl med graffiti.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Hans Ravn

Det er gået ud over et ældrecenter på Svanelundsbakken, hvor der er skrevet "prætentiøst ragelse" med store sorte typer hen over et udhæng på endegavlen. Det er sket mellem fredag 5. juli fra kl. 12 og frem til midnat søndag 7. juli.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Hans Ravn

På Børglum Bispen i Jernbanegade er der skrevet "husk empati" også med sorte skrift.

Det skulle være sket mellem kl. 2 og kl. 5 natten til mandag.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Hans Ravn

Nordjyllands Politi hører gerne fra vidner eller andre personer som ligger inde med viden om hærværket. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

NORDJYSKEs fotograf har også spottet andre steder i Hjørring, hvor murer er blevet ødelagt af graffiti.

Der er skrevet "Please listen to Greta Thunberg!" på en mur på en bygning på Parallelvej.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Hans Ravn

I Østergade står der "Grådighed" på en bygning.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: Hans Ravn

Endelig er der skrevet "Spio Lis Pois" på en endegavl på en bygning på Parallelvej.

Nordjyllands Politi har været ude og sikre spor og taget fingeraftryk på de to gerningssteder, hvor politiet har modtaget en anmeldelse.

- Vi vil umiddelbart vurdere, at der er tale om groft hærværk, men det kommer an på skadernes omfang og erstatningskravet, siger fungerende politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Med hensyn til de andre steder i byen, hvor der er skrevet budskaber på murværk, så har Lokalpolitiet i Hjørring tirsdag eftermiddag endnu ikke registreret anmeldelser.

- Vi er afhængige af, at folk anmelder det som hærværk, men så er vi naturligvis også klar til at undersøge det nærmere, siger politikommissæren.

Foto: Hans Ravn

Foto: Hans Ravn

Foto: Hans Ravn