Hærværk på parkerede biler: Sidespejle blev revet af

HJØRRING: Lokalpolitiet i Hjørring håber, at videoovervågning kan bringe dem på sporet af en eller flere hærværksmænd, som søndag aften eller natten til mandag var på spil i Hjørring.

Her blev der begået hærværk på flere biler for et større beløb. Det gik især ud over fem uindregistrerede biler, der stod på et udendørs salgsareal hos Uggerhøj Biler, Frederikshavnsvej.

- Her blev sidespejlene knækket af, så de lå spredt rundt om bilerne. En af bilerne fik også buler i venstre forskærm og fordør, fortæller John Clemmesen fra lokalpolitiet.

Han kalder det nærliggende at tro, at de samme gerningsmænd står bag hærværk på yderligere to biler. De holdt parkeret ikke så langt derfra, nemlig på Hjørring Privatskoles parkeringsplads på Vendiavej. Her er der også ødelagt sidespejle.

Skulle nogen have set hærværket eller ligge inde med oplysninger om gerningsmændene, hører politiet gerne om det på telefon 114.