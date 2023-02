Hammerslag: Tv-kendis smider 1,8 million i nordjysk kystby

LØNSTRUP:Tv-værten Peter Ingemann og hans bedre halvdel - Trine Rasmussen - skød sidste år deres sommerhus af i Lønstrup.

De måtte ganske vist give et lille afslag i prisen, men fik dog 1.430.000 kroner for det 55 kvadratmeter store træhus - væsentlig mere end de 1.145.000 kroner, de selv havde givet for det i januar 2021.

Peter Ingemann. Foto: PR-foto

Den tidligere Hammerslag-vært solgte ikke huset, fordi han ville væk fra kystbyen - han forklarede til Boliga.dk, at familien blot ville have lidt mere albuerum, og det er nu lykkedes:

Parret har ifølge Ritzau Bolig overtaget fritidshuset på Bredningen 9 i Lønstrup for 1.800.000 kroner.

Det oplyses endvidere, at huset er 60 kvadratmeter stort, hvilket svarer til en kvadratmeterpris på 28.571 kroner - grunden er 1473 kvadratmeter.

Ritzau Bolig oplyser endvidere, at det Det er Rasmus Martinus Larsen og Sarah Høj Weidick, der har solgt fritidshuset.

Aftalen blev indgået 26. januar, og parterne har aftalt, at overtagelse sker 1. marts.

Ifølge Se & Her ligger det nye hus tættere på vandet, men kun omkring 1000 meter væk fra det "gamle" hus.