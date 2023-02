Han puster liv i byens pizza-lyst: - Mit koncept har jeg lært i Italien

TÅRS:Det varer ikke så længe, før der igen bliver sendt rygende varme pizzaer ud af fordøren hos "Tårs Pizza".

Lokalerne i Bredgade 83 har ligget ubrugte hen, siden den tidligere ejer lukkede stedet i starten af september 2022. Men nu åbner pizzeriaet altså igen.

Den nye ejer er 31-årige Sohrab Narimani. Han har iransk baggrund - men har oplevet det italienske køkken på nærmeste hold.

- Jeg har arbejdet med pizza i mange år, fortæller Sohrab Narimani.

Det er godt ti år siden, han forlod sit hjemland. I første omgang boede han i Tyrkiet, men senere tog han ophold i syditalienske Napoli.

- Mit pizza-koncept har jeg lært i Italien, men i Napoli lavede jeg pizzaer med surdej. Jeg ved endnu ikke, om det er det, jeg skal gøre i Tårs. I første omgang bliver det nok bare almindelige pizzaer, for jeg vil gerne lave noget mad, som folk bliver glade for - og jeg ved ikke hvor meget folk her i byen kender til surdejspizzaer. Men jeg tænker da, at jeg skal prøve surdejspizzaerne af, og så må vi se, om folk bliver glade for dem. Jeg har i hvert fald tænkt mig at lytte meget til kundernes gode råd.

Det er efterhånden seks år siden Sohrab Narimani kom til Danmark - og rent faktisk bor han allerede inden åbnings af pizzeriaet i Tårs.

Netop i Tårs bor nemlig også Sohrab Narimanis danske ekskæreste, som han har to børn sammen med. Sohrab Narimani understreger i den forbindelse, at han og eks-kæresten heldigvis stadigvæk er gode til at samarbejde om børnenes opvækst.

Åbner 1. april

Det varer endnu lidt tid, inden Sohrab Narimani er klar til åbning. Der er nemlig en del forretningsmæssige ting, der skal på plads, inden dørene kan slås op. Og derudover skal "Tårs Pizza" også have en ansigtsløftning og have installeret forskellige nye maskiner.

Sohrab Narimani har på det seneste blandt andet arbejdet hos "Highway 69" i Sæby. Men han glæder sig til nu at få sit eget sted - og ser derfor frem til åbningen, der er planlagt til 1. april.

- Jeg går rigtigt meget op i gode råvarer og høj kvalitet. Maden skal være frisk, understreger han.

Udover sine pizzaer har Sohrab Narimani også tænkt sig at forkæle kunderne med steaks, spareribs og andre grillretter.

- Jeg vil blandt andet gerne lave nogle meget specielle burgere. De bliver nok lidt dyrere, end hvad man normalt betaler for en bacon-cheese-burger. Men det hele skal laves fra bunden af, og der skal være gode pommes frites og god, hjemmelavet dip til. Jeg håber, kunderne kan lide det - og er spændt på, hvad der bliver efterspurgt i Tårs, siger Sohrab Narimani.