Handlen jubler over nyt teststed i den gamle Kop & Kande: - Det har vi manglet

Det bliver taget imod med kyshånd, at der i næste uge åbner lynteststed i Hjørring i den gamle Kop & Kande-butik på Sct. Olai Plads i Hjørring.

I øjeblikket er der kun lynteststed på Farøvej, men fra onsdag kan man få stukket en vatpind i næsen et centralt sted i byen.

- Det er bare fantastisk, at vi får et teststed centralt i byen. Det gør det nemmere for medarbejderne i butikkerne, hvis de skal testes. Og det gør det selvfølgelig også nemmere for kunderne, at de nemt kan blive testet, når de alligevel er ude at handle - og måske også lige vil ind og have en frokost. I det hele taget giver det bare noget tryghed, siger Rikke Ejsenhardt, event- og aktivitetschef.

Regionen åbner desuden et teststed i Søndergade 42 i Løkken fra torsdag.

Åbningstiderne på Sct. Olai Plads bliver: Kl. 8 - 20 alle dage.

Åbningstiderne i Søndergade, Løkken, bliver: Kl. 9 - 19 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Årsagen til, at der åbnes ekstra teststeder i Hjørring kommune er, at man ligger i top blandt de 11 nordjyske kommuner, når det gælder coronasmitte, hvis man ser på de såkaldte incidenstal.

Ifølge torsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut/SSI har Hjørring Kommune et incidenstal på 659,5. Det konkrete antal smittede i Hjørring Kommune er 421 den seneste uge, ifølge de nye tal fra SSI.