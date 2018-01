Har du tanket? Der er risiko for benzin i dieseltanken

HJØRRING: I forbindelse med leveringen af diesel på OK-tankstationen på Frederikshavnsvej 31 i Hjørring, er der mandag 15. januar 2018 klokken 11.22 sket en fejl, hvor benzin blyfri 95 blev blandet sammen med diesel. OK blev opmærksom på fejlen søndag 21. januar og valgte straks herefter at lukke tankstationen.

Bilister, der har tanket diesel i tidsrummet kan derfor have oplevet visse motorproblemer.

Har man derimod tanket benzin, er der ingen grund til bekymring. Blandingen er udelukkende sket i dieseltanken, derfor skal de, der har tanket benzin ikke gøre noget.

- Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge omfanget af fejlleverancen. Vi er selvfølgelig kede af det bøvl, produktblandingen kan have givet bilisterne og vil derfor gerne høre fra bilister, der har tanket diesel på stationen i tidsrummet, og som har oplevet motorproblemer, siger Rasmus Boserup, pressechef i OK.

Kontakt gerne OK

Størstedelen af tankningerne er sket på OK-kort, og OK er i gang med at kontakte de kunder, selskabet har telefonnumre på for at høre nærmere om eventuelle motorproblemer. OK-kunder, der endnu ikke har hørt fra OK, må derfor meget gerne rette henvendelse til OK.

- Der er herudover foretaget et mindre antal diesel-tankninger med andre betalingsmidler end OK-kort. Disse kunder har OK ingen mulighed for at kontakte direkte, så har man tanket diesel på den pågældende OK-tankstation og oplevet motorproblemer, opfordrer vi til at kontakte OK på telefon 89 32 22 32, siger Rasmus Boserup i en pressemeddelse.

Tanken er renset og genåbnet.