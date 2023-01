Har fået ny klumpfisk: Lokal fisker leverede varen - nu holder de vejret i Hirtshals

HIRTSHALS:Har man sagt Nordsøen Oceanarium, må man også sige klumpfisk.

Den store turist-attraktion i Hirtshals har i en periode prøvet at leve uden den specielle fisk, hvilket ikke var sjovt - og det seneste stykke tid har man da også haft et par af slagsen svømmende rundt i den store vandtank.

Som Nordjyske kunne berette, så drev der mandag en klumpfisk i land ved Nørlev Strand, men den var død.



Tirsdag var nyhederne på klumpfisk-fronten mere opløftende.

Kristina Skands Ydesen, biolog ved Nordsøen Oceanarium, oplyser, at en lokal fisker - Mikael Borup - fik en levende klumpfisk i nettet. Og den er nu blevet indleveret til oceanariet.

- Men den kan have taget skade af at være i det kolde vand, der måske kun har været fem grader - så vi ved ikke, om den overlever, siger biologen.

Hvis den lille klumpfisk kommer sig, vil oceanariet have tre af slagsen klar til publikum, når man åbner 14. januar. Foto: Nordsøen Oceanarium

Klumpfisken skulle nænsomt akklimatiseres, men svømmer nu rundt i den store tank med de to andre klumpfisk i 17,5 graders varme.

Egentlig siger man, at klumpfisk dør ved blot otte grader, så det er lidt en gåde, hvordan den har overlevet - en teori er, at den op til fangsten har opholdt sig på noget dybere og varmere vand.

Uanset om den overlever eller ej, så vil den ikke få et navn, hvilket klumpfiskene i Hirtshals ellers tidligere har haft.

- Vi giver dem ikke længere navne - kun et ID. Vi har fokus på arten, ikke individet. Det giver mere mening at give en sæl - der kan blive 50 år gammel - et navn, forklarer Kristina Skands Ydesen.

Nu er der en flink fisker, der har tænkt på Jer - kan I lige frem få indleveret for mange?

- Nej, vi har tidligere haft fem på én gang, så det er ikke et problem, lyder det fra Kristina Skands Ydesen.

Nordsøen Oceanarium åbner igen 14. januar, og tiden vil vise, om der svømmer to eller tre klumpfisk rundt i den store vandtank, når publikum kommer.

Den døde klumpfisk fra Nørlev Strand er lagt i fryseren, idet den skal obduceres foran publikum i vinterferien.