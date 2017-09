Hashsælger og hashrygere anholdt

HJØRRING: Lokalpoliti i Hjørring holder for tiden øje med haven ved Amtsmandsboligen i Hjørring, hvor politiet har fået flere anmeldelser om unge der sidder og ryger hash.

Onsdag i sidste uge blev unge mænd anholdt på stedet, og tirsdag eftermiddag var den så gal igen.

Her traf en patrulje en gruppe på fire unge, som alle havde hash på sig.

En 17-årig dreng fra Hjørring havde fire klumper hash på sig, som til sammen vejede 6,68 gram.

En 17-årig dreng fra Ikast havde 9,91 gram hash på sig, og en 20-årig kvinde fra Hirtshals havde 4,91 gram hash på sig.

Politiet mener, at en 22-årig mand fra Hjørring solgte hash. Han havde 19 salgsposer med et hver ca. to gram hash. Derudover havde han også to større klumper hash på i alt 137,45 gram, en digitalvægt og 2550 kroner i kontanter.