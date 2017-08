Havet slugte traktoren

UGGERBY/TVERSTED: Der var dømt drivvåde sokker og mere til, da Uggerby Kanofart i weekenden skulle fragte kanoer fra stranden og hjem til Uggerby.

Som lejer af en kano kan man vælge at padle ad Uggerby å helt ud til Vesterhavet, hvorefter Carsten og Anita Jensen, der ejer kanofarten, fragter dem retur.

Men lørdag gik det galt: Den gamle, blå Ford-traktor med trailer, der var læsset med kanoer, satte sig fat i sandet ved Tversted. Ejerne forsøgte, blandt andet med hjælp fra sønnen Anders, at få den vristet fri af det stadig mere glubske sand, mens bølgerne også begyndte at ville lege med - men forgæves.

- Det blæste hele weekenden, så vi fik den først op mandag, fortæller Anita Jensen.

Man kan fortsat padle på Uggerby å, men resten af sæsonen kan man ikke få afhentet kanoen på stranden. Uggerby Kanofart får ikke materiel til opgaven før næste sæson. Privatfoto

Lidt at lune sig på

Efter to dage i saltvand er traktoren nu helt død, ligesom traileren heller ikke har det for godt - derfor er det slut med at afhente kanoer på stranden for i år, da der skal indkøbes nyt materiel.

Kanosæsonen fortsætter dog frem til midt september, og man kan stadig padle helt ud til havet - blot skal man selv padle tilbage, mod strømmen, til Uggerby Kanofart. Der er fortsat mulighed for at sammensætte sin tur på andre måder.

Anita Jensen fortæller, at det gennem årene er blevet sværere og sværere at køre på stranden.

De første år blev traileren spændt efter en Toyota Hilux, men snart blev det nødvendigt med en traktor - og nu måtte den så også give op.

- Der er blevet mindre plads på stranden, og i år har det næsten været umuligt at køre ud for at hente kanoerne, siger Anita Jensen.

Privatfoto

Ingen rekordsæson

Selv om kano-parret ærgrer sig over episoden, så er der dog også noget at lune sig på:

- Vi har været så privilegerede, at venner, familier og gode naboer har hjulpet med at grave traktoren fri og trække den op med en rendegraver. Vi oplevede det samme, da vandet steg med tre-fire meter, da det regnede rigtig meget i efteråret 2014. Der fik vi også hurtig hjælp til at flytte kanoer, borde og bænke, fortæller Anita Jensen.

Det vekslende sommervejr har medført, at 2017 ikke ligefrem bliver en rekordsæson. Anita og Carsten har drevet kanoudlejningen i en halv snes år og har til daglig også en vognmandsforretning at holde øje med.