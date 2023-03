Havets ambulancer er ude af drift: - Det her forstyrrer vores nattesøvn

Blot to uger efter en alvorlig påsejling i Skagerak, hvor redningsbåden fra Redningsstationen på Hirtshals Havn, spillede en vigtig rolle i redningsarbejdet, er det en kendsgerning, at både Skagen Havn og Hirtshals må undvære deres redningsbåde på samme tid, da de begge er ude af drift.

Det er uholdbart og skaber utryghed på de store nordjyske havne, at der mangler redningsbåde, skriver Fiskerforum

Magrethe Gaardbo på Hirtshals havn er ude af drift pga. en defekt søvandspumpe, mens Lars Kruse fra Skagen Havn har været på værft siden november sidste år.

- Det stiller os væsentligt dårligere, fastslår Claus Hjørne Pedersen overfor Fiskerforum.

Han er formand for fiskeriforeningen i Strandby samt Kreds Nord i Danmarks Fiskeriforening. Han peger på, at man heller ikke ville placere ambulancer så langt væk, som tilfældet er med redningsbådene for fiskerne i både Skagen og Hirtshals.

Den lokale fiskeriformand mener, at det simpelthen er dårligt planlagt.

Redningsbåden Lars Kruse har været på værft siden november Foto: Kim Dahl Hansen

Er uheldet ude til søs i Skagerrak, så skal enten redningsbåden fra Thyborøn eller Sæby afsted. Og kan de nå ud i tide, med den afstand der nu pludseligt er blevet?

Reparationerne er også et udtryk for, at bådene har nået en betragtelig alder for en redningsbåd, og der har længe været snak om, at de skal udskiftes.

- Begge både er gamle, og der er udfordringer med at få blandt andet reservedele. Vi har rigtig, rigtig mange fartøjer i Skagerak lige nu. Det her forstyrrer min nattesøvn, siger lokalformand for fiskeriforeningen i Hirtshals, Niels Kristian Nielsen, der har ringet rundt til kollegaer og taget fat i politikere for at råbe vagt i gevær.

Nedsejlingen for 14 dage siden i Skagerak kunne være endt galt, hvis ikke redningstjenesten sammen med en anden kutter havde reageret prompte og fået de to søfolk bragt i sikkerhed. Inden deres fartøj gik til bunds.

Hirtshals Redningsstation forventer, at Magrethe Gaardbo kommer i drift igen i løbet af de nærmeste dag, når reservedelene når frem.