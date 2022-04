Havnedirektør afliver rygter om nye vindmøller

HIRTSHALS:Torsdag aften besøgte det nye Hjørring Byråd Hirtshals Havn, og besøget blev blandt andet brugt til at aflive rygter om, at der er planer om at sætte vindmøller op i Lilleheden Klitplantage, øst for havnen.

Det nye byråd fik en rundtur og en orientering om havnens drift, hvorefter havnens direktør, Per Holm Nørgaard, gav en status på planerne om udvidelse af havnen, der blandt andet skal tiltrække nye virksomheder, skabe flere arbejdspladser og sikre, at Hirtshals Havn er med i forreste linje, når det gælder den grønne omstilling.

Med en omsætning på 76 millioner kroner og et overskud på 3,5 millioner kroner kan Hirtshals Havn se tilbage på et tilfredsstillende 2021. Foto: Hirtshals Havn

Per Holm Nørgaard orienterede også om havnens anbefalinger til placering af vindmøller, der indgår som en væsentlig del af havneudvidelsens finansiering og grønne omstilling.

Havnen er på baggrund af en række tekniske undersøgelser nået frem til en foreløbig konklusion med anbefaling om opstilling af op til ni vindmøller på to rækker i samspil med de eksisterende fire vindmøller på Hirtshals Havn.

- Vores anbefaling bygger blandt andet på en vurdering af, hvordan vi får mest mulig effekt – og dermed grøn strøm – ud af vindmøllerne samtidig med, at vi lever op til krav om blandt andet støj og afstand til naboer. En placering af vindmøllerne i umiddelbar forlængelse af de eksisterende fire vindmøller på et kommende moleanlæg vil give den mest optimale udnyttelse af vindforhold og mindst mulig gene for by og naboer, forklarer Per Holm Nørgaard.

Der har været en politisk og folkelig debat om muligheden for opstilling af vindmøller i Lilleheden Klitplantage, men for Hirtshals Havn har det altså slet ikke været aktuelt at kigge på en potentiel placering af vindmøller i klitplantagen.

Det skyldes først og fremmest, at Hirtshals Havn ikke disponerer over området. Dernæst har Nordsøen Fri Fagskole nu har fået tilladelse til at bruge af Motel Nordsøen. Dermed er motellet at betragte på lige fod med boliger, og det medfører naturligvis skærpede afstands- og støjkrav.

- Vores beregninger viser også , at en placering af vindmøller i klitplantagen ikke giver den optimale udnyttelse af vinden, fastslår direktøren.

Byrådet tog godt imod planerne og placeringen af vindmøllerne på havnen, hvor der altså lige nu er udsigt til ni ekstra vindmøller. Måske bliver der tale om færre, men mere effektive vindmøller.

Der er endnu ikke skitser på, hvordan vindmøllerne tænkes placeret på havnen. Hjørring Kommune ventes i den nærmeste fremtid at modtage en konkret ansøgning for udvidelsen af Hirtshals Havn.