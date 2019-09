Heftig promille: Alkometer røg over to

NORDJYLLAND:Det har været en træls weekend, når Nordjyllands Politi skal gøre regnskabet for spritbilister op. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Værst var det natten til søndag i Hjørring, hvor en 49-årig mandlig bilist blev standset ved et rutinetjek klokken 22.

Ved en alkometertest blev det tydeligt, at hans promille var over de tilladte 0,5.

Manden blev kørt til den lokale skadestue, hvor hans promille blev kontrolleret til at være 2,09. Derudover kunne patruljen se, at han ikke havde et gældende kørekort.

Manden blev derfor sigtet og anholdt for spritkørsel og kørsel uden gældende kørekort.

Lørdag blev også en 46-årig mand standset og sigtet for spritkørsel.

Det skete kl. 10:03 på Skjernvej i Aalborg Øst.

Ved et rutinetjek fattede en patrulje mistanke til, at den 46-årige mand var påvirket af spiritus. De udførte en alkometertest med manden, hvor de kunne se, at hans promille overgik de tilladte 0,5. Han blev derfor sigtet og anholdt for spritkørsel.

En tredje bilist, en 39-årig mand, er også blevet sigtet og anholdt for spritkørsel. Det skete allerede fredag klokken 16:51 på Houvej i Gandrup.

En alkometertest af manden viste tydeligt, at hans promille overgik de tilladte 0,5 promille, lyder det i døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.