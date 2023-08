Heftigt morgenvejr på Løkken Strand - nogle af badehusene er ude at sejle

LØKKEN:De mange små, hvide badehuse på Løkken Strand ligger mildt sagt noget udsatte, når vejret viser sig fra sin stormende side som lige nu, hvor blæsten på stranden er meget heftig.

Badehusene har der hårdt i stormen. Foto: Henrik Bo

Entreprenør Bo Sand havde mandag aften travlt med at køre badehuse væk fra stranden.

- Vi tog 40. Men det er jo ikke mange ud af 485. Men vi har taget dem, vi kunne nå. Nu kender vi stranden rimeligt godt, og vi har kørt frem til midnat, fortæller han.

Status tirsdag morgen er, at det bliver svært at fortsætte arbejdet.

- Nu er det blevet for voldsomt at køre med en lastbil på nordsiden af mole. Vi er på vej derned for at se, men at komme på stranden i dag med en lastbil, der dur nok ikke, vurderer Bo Sand, der også peger på, at deres kranbiler ikke kan køre i 30 centimeter vand.

Vejret på Løkken Strand er fortsat heftigt tirsdag morgen. Foto: Henrik Bo

Vinden har godt fat i Løkken.

- Der er nogle badehuse, der er ude at sejle på nordsiden af molen. Det er som regel altid dér, det er værst. Der er nogle, der sejler lidt frem og tilbage i vandet, og der er også nogen, der står der stadig, fortæller Bo Sand.

Foto: Henrik Bo

Efter hans vurdering behøver det dog ikke betyde, at badehusene er færdige.

- Nogle kan nok være heldige, at de bare skal op at tørre. Andre kan sejle ind i hinanden og slå hinanden i stykker. Det er sådan, hvad man lige er heldig med. Jeg tror ikke, nogen er slået til pindebrænde, som vi har set for nogle år siden, fortæller Bo Sand.

Se flere billeder fra Løkken Strand tirsdag morgen her:



Storm på Løkken Strand

Han oplyser også, at det normalt tager tre uger at køre de mange badehuse ned på Løkken Strand forud for sæsonen, så det er i sagens natur umuligt at fjerne dem alle på én aften.

- Men jeg nåede at tage alle dem, der ringede ind i går. Hvis vi havde haft mere tid i døgnet, hvad vi taget flere.

Bo Sand er vant til forholdene på Løkken Strand, men det er alligevel en hård dag på kontoret for ham.

- Det er hektisk, telefonen ringer i et væk, og det kan jeg godt forstå. Og så er man lidt presset på stranden, da det blæser så meget, og vandet er presset op til badehusene, så man går i vand. Det er svært at styre badehusene op på bilen, når det blæser så meget. Det har været en hård dag i går, konstaterer han.

Tæt på stranden

I facebook-gruppen "Løkken hele året" har folk også været optaget af det heftige vejr, og flere har delt billeder og videoer af situationen.

En af dem er Mie R. Svane, der har sommerhus tæt på stranden.

- Jeg er født her lidt uden for Løkken og har været tæt på havet og har mange gange oplevet, at det har været voldsomt, fortæller hun.

Mie R. Svane tog mandag aften en video på stranden, hvor man kan se, hvordan havet kom ind under badehusene.

Se Mie R. Svanes video her:

Og naturens kræfter satte nogle tanker i gang hos Mie R. Svane.

- Det er rørende også. Man taler så meget om klimaforandringer, og så er man så tæt på, siger Mie R. Svane, der er vant til at komme på stranden i al slags vejr.

Flere andre har også delt videoer og billeder fra vejr-situationen i Løkken inde i gruppen, og mange har kommenteret på det og vist interesse for det.