Helle gjorde et forfærdeligt fund på Grønhøj strand

LØKKEN:Helle Glasius gik i weekenden en tur langs Grønhøj Strand sammen med hendes mand Niels og deres børn. Den idylliske gåtur blev afbrudt af et opsigtsvækkende syn, da de fandt to fugle, som var viklet ind i det samme mundbind.

- Vi kunne se at den ene fugl var død med det samme. Men den anden var levende, så den fik min mand viklet ud af mundbindet, forklarer Helle Glasius.

Efter Helle og hendes familie fik viklet den levende fugl ud af mundbindet, holdt de sig i nærheden for at holde øje med fuglen.

- Den blev siddende i nærheden, og man kunne se, at den lige skulle komme sig. Den slikkede sig, fordi den var blevet skavet af mundbindet. Men den foldede sine vinger ud, og så blev vi enige om, at nu skulle vi gå væk, så den kunne få plads og ro til at komme sig, fortæller Helle Glasius.

Efter en time kom familien tilbage til stranden for at se til fuglen, der stadig sad, hvor de havde befriet den. Fuglen var stadig i live og virkede fin, derfor kørte familien hjem til Århus, hvor de bor.

- Vores børn var meget kede af det, og de lovede, at de aldrig ville smide skrald nogensinde. De synes det var synd for fuglen, og de græd helt vildt, fortæller Helle Glasius.

Mundbindet havde skavet den levende fugl. Privatfoto.

Race for Oceans

Signe Simonsen var søndag også på Grønhøj Strand. Hun gik en 11 kilometer tur på fra Grønhøj til Saltum og tilbage igen for at indsamle plastik.

Men hun fik også øje på de to fugle i vandkanten, dog efter at Helle og hendes mand havde viklet fuglene fra hinanden.

- På afstand lignede det lidt en lille pingvin. Jeg er meget fugleinteresseret, og jeg syntes ikke, at jeg havde set dem før, siger Signe Simonsen.

Hun gik derfor nærmere, hvor hun så at den levende fugl var meget afkræftet, og at den døde fugl var viklet ind i et mundbind.

- Jeg kan ikke sige, hvad den er død af. Der kan hurtigt komme forskellige teorier, men det var meget trist at se, at den var viklet ind i et mundbind. Den var meget viklet ind, siger hun.

Med hjælp fra en ven fandt Signe ud af, at der var tale om to lomvier. Hun tog nogle billeder, hvorefter hun forsatte på sin gåtur.

Da Signe kom forbi stedet på vej tilbage fandt hun, at den anden fugl nu også var død.

Signe Simonsen er initiativtager for Race for Oceans, som er en almennyttig forening, som arbejdet for Verdensmål 14 - Livet i havet, herunder den stigende plastikforurening. De har base i Løkken.

Derfor gik Signe turen langs standen for at samle plastik ind. Med sig havde hun en tom rygsæk, som hun kunne fylde op. Hun fik samlet omkring 15 kilo havplast i alt.

På trods af den triste start og slutning på gåturen havde Signe undervejs også nogle gode oplevelser.

- Lige efter at jeg havde set de to lomvier, kom der en mand gående med favnen fuld af plastik. Det er dejligt at møde en ligesindet, siger hun.

Undervejs på turen mødte hun flere, som havde poser med til at indsamle havplast i.

Sådan var den levende fugl fanget i mundbindet sammen med den døde fugl. Privatfoto.

Flere mundbind i naturen

Til Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i 2020 blev der registeret 2700 mundbind på indsamlingsdagen d. 19. september.

I dag er situationen den samme. Mundbindene er stadig et problem i hele Danmark, hvor de bliver smidt.

- Det er farligt, fordi dyrene kan blive fanget, kvalt eller kommer til skade i dem. Udover det så nedbrydes mundbind langsomt og bliver til mindre stykker plastik. Og det mikroplast kan de mindre dyr også spise og blive kvalt i, Fortæller Theresse Nielsen, der er Natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening afholder affaldsindsamlings i uge 15, hvor det igen i år er muligt at notere antallet af indsamlede mundbind.

Dyrenes beskyttelse har ikke fået mange henvendelser angående dyr, der er fanget i mundbind, fortæller de til NORDJYSKE.

Torben Phil, der er område formand for Nordjylland i Dyrenes Beskyttelse, tror ikke at problemet er, at folk smider deres mundbind. Han tror derimod, at der er tale om skraldespandene, som er for åbne.